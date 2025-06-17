أفلام سينمائية قدمها يوسف السباعي خلال رحلته مع الكتابة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 يونيو 2025 06:00 مساءً - يُعد الكاتب والأديب يوسف السباعي واحدًا من أبرز الكُتاب والأُدباء في مصر والوطن العربي ودومًا ما كانت كتاباته وأعماله الأدبية لها دور كبير في إثراء الثقافة العربية.

وقد تميزت أعماله ورواياته بالواقعية الشديدة كما اشتهر أيضًا بكتابته العديد من الروايات الرومانسية، وقد لاقت رواياته وأعماله الأدبية رواجًا كبيرًا لدى القراء بكافة أنحاء الوطن العربي مما جعل الكثير من المُخرجين يسعون إلى تقديمها في السينما.

وإحياءً لذكرى ميلاد الكاتب والأديب يوسف السباعي التي توافق اليوم 17 يونيو- حيث كان قد وُلد في مثل هذا اليوم عام 1917- نستعرض لكم أبرز الأفلام السينمائية التي قام بتأليفها أو مستوحاة من رواياته الأدبية وتعاون من خلالها مع كبار النجوم والمُخرجين.

شارع الحب

رد قلبي

يُعد فيلم شارع الحب من كلاسيكيات السينما المصرية والعربية ومن أبرز الأفلام الرومانسية التي تم تقديمها، وقد جسد بطولتها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، صباح، عبد السلام النابلسي، عبد المنعم إبراهيم وعدد كبير من الفنانين. وجاء الفيلم من قصة وسيناريو وحوار يوسف السباعي ومن إخراج عز الدين ذو الفقار والذي شارك أيضًا في كتابة السيناريو والحوار الخاص بالفيلم.يُعد فيلم "رد قلبي" واحدًا من أشهر الأفلام الرومانسية في مصر والوطن العربي وقد كتب الأديبالقصة والحوار للفيلم، الذي تعاون من خلاله مع المخرج عز الدين ذو الفقار والذي أخرج الفيلم وكتب السيناريو.

وشارك ببطولة الفيلم عدد كبير من نجوم زمن الفن الجميل ومن أبرزهم شكري سرحان، مريم فخر الدين، صلاح ذو الفقار، زهرة العلا، هند رستم، أحمد مظهر ورشدي أباظة.

جمعية قتل الزوجات

غرام الأسياد

كما قدم الكاتب والأديبالكوميديا في السينما وذلك من خلال فيلم "جمعية قتل الزوجات" الذي تعاون من خلاله مع المُخرج حسن الصيفي، وشارك في بطولة الفيلم صلاح ذو الفقار، زهرة العلا، حسين رياض، ماري منيب و زينات صدقي.للمزيد من الأخبار: في ذكرى ميلاده.. أبرز الأفلام التي تم تقديمها للأديب يوسف السباعي في السينما المصريةيُعد فيلم "غرام الأسياد" من أبرز الأفلام السينمائية التي قدمها الكاتب والأديب، التي دارت في إطار واقعي رومانسي هو الفروقات بين الطبقات الاجتماعية وكيف يلعب الحب دورًا هامًا في حياتهم.

وجاء الفيلم من إخراج رمسيس نجيب وشارك ببطولته عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم أحمد مظهر، لبنى عبد العزيز، عمر الشريف، شويكار، شفيق نور الدين.

يُمكنكم قراءة: أفضل 10 أفلام رومانسية بتاريخ السينما المصرية باختيار 52 ناقدًا

نحن لا نزرع الشوك

كما قدم الأديبواحدًا من أبرز أفلامه مع الفنانة شادية وهو فيلم "نحن لا نزرع الشوك"، الذي تناول من خلاله الحياة الكاملة لطفلة يتوفى والدها ويتركها وحيدة لتُقابل صعاب الحياة، وقد تميز الفيلم بكم كبير من المشاعر الإنسانية والواقعية أيضًا.

وقد كتب الأديب يوسف السباعي القصة والحوار للفيلم فيما كتب السيناريو أحمد صالح وجاء الفيلم من إخراج حسين كمال، وجسد البطولة أمام الفنانة شادية كل من محمود ياسين، صلاح قابيل، كريمة مختار، عدلي كاسب، نعيمة الصغير وعدد كبير من الفنانين.

الليلة الأخيرة

حبيبي دائمًا

فيما تعاون أيضًا الأديبمع سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة بالسينما من خلال فيلم "اللية الأخيرة" وشارك بالبطولة أمامها كل من أحمد مظهر، محمود مرسي، وجاء الفيلم من إخراج كمال الشيخ.أيضاً قدم الكاتبواحداً من أشهر الأفلام الرومانسية في تاريخ السينما المصرية والعربية وهو فيلم "حبيبي دائمًا"، الذي جسد بطولته كل من الفنان الراحل نور الشريف والفنانة بوسي.

وجاء الفيلم من إخراج حسين كمال وكتب السيناريو له رفيق الصبان والحوار لكوثر هيكل، ودارت أحداثه في إطار من الرومانسية.

وقد امتدت المسيرة الثقافية والفنية للأديب والكاتب يوسف السباعي لما يتجاوز العشرين عامًا قدم من خلالها العديد من الروايات وما يتجاوز الخمسين عملًا فنيًا في السينما والدراما التلفزيونية، وقد رحل عن عالمنا في 18 فبراير عام 1978 عن عمر ناهز الـ61 عامًا.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».