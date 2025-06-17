أحمد السعدني يعلن فشله في تجربة هذه اللعبة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 يونيو 2025 06:00 مساءً - اعتاد الفنان أحمد السعدني أن يمازح جمهوره ويشاركهم بعدد من اللقطات المميزة والتفاصيل الخاصة في حياته الشخصية، عبر حساباته على السوشيال ميديا.

أحمد السعدني يفشل في هذه اللعبة

نشر أحمد السعدني خلال الساعات الماضية عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مجموعة صور أثناء محاولته لتعلم لعب الجولف، وكتب تعليق ساخر قال فيه: "فشل ذريع في لعبة الأغنياء"، وتفاعل متابعيه مع هذه الصور وأبدوا إعجابهم بخفة ظله وتقبله عدم تعلم هذه اللعبة.

يعتبر أحمد السعدني واحداً من أكثر النجوم حباً للممارسة الرياضة، ويشارك محبيه دائماً صور ومقاطع مصور أثناء ممارسته الرياضة سواء في الجيم أو برفقة الأصدقاء.

View this post on Instagram A post shared by Ahmed L Saadany (@ahmedlsaadany)

يُشار إلى أن أحمد السعدني حقق نجاح لافت خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لام شمسية"، حتى أنه عُرض في مهرجان SeriesFest بولاية كولورادو الأمريكية ضمن فعاليات الدورة الماضية للمهرجان، ذلك إلى جانب حصوله على جائزة النقاد للدراما العربية كأفضل مسلسل بموسم دراما رمضان 2025، استنادًا على تصويت الجمهور، بعد منافسة مع أكثر من 15 مسلسلاً تم عرضهم في رمضان واختيارهم في مراحل التصويت على مدار أيام الشهر الفضيل.

قصة وصناع لام شمسية

يُذكر أن "لام شمسية" هو مسلسل اجتماعي تشويقي، تدور أحداثه حول معلمة في إحدى المدارس تكتشف تعرض عدد من الأطفال للإعتداء والتنمر داخل المدرسة، وتبذل قصارى جهدها من أجل مساندتهم والدفاع عنهم، فيظهر لها العديد من المشاكل التي تهدد حياتها وحياة أسرتها، ويشارك في بطولته أمينة خليل،، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران. العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويتكون من 15 حلقة.

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