“المدينة البعيدة”، ثنائيّة جيهان وعليا تتصدّر المشهد الدّرامي… إقرأ التّفاصيل

لا يزال مسلسل “المدينة البعيدة” يحرز النّجاح الجماهيريّ، رغم انتهاء عرض موسمه الأوّل مؤخّرًا، إذ تصدّرت ثنائيّة “جيهان وعليا” (سينام أونسال وأوزان أكبابا) قائمة أفضل الثّنائيّات الدّراميّة لشهر حزيران/يونيو، متفوقة على شخصيّات بارزة في أعمال دراميّة أخرى، ما يعكس الارتباط العاطفيّ القويّ بين الجمهور وهذه الشّخصيّات.

إليكم قائمة أفضل عشر ثنائيّات دراميّة لهذا الشّهر:

١. جيهان وعليا (المدينة البعيدة)

٢. أشرف ونيسان (حلم أشرف)

٣. كايا وزيرين (المدينة البعيدة)

٤. علاء الدّين وغونجا (المؤسّس عثمان)

٥. ماهر وجانفيزا (حكاية ليلة)

٦. عثمان وبالا (المؤسّس عثمان)

٧. أورهون وهيرا (الأسيرة)

٨. عزيزة وديفران (المشرّدون)

٩. زينب وخليل (تلّ الرّياح)

١٠. شاهين وناره (المدينة البعيدة)

وقد حققت الحلقة الأخيرة من “المدينة البعيدة” نسب مشاهدة قياسية بلغت ١٥.٤٧، ممّا شكّل ختامًا قويًّا للموسم الأوّل، ودافعًا كبيرًا لاتّخاذ شركة الإنتاج قرارًا بتجديده لموسم ثانٍ.

يُشار إلى أنّ المسلسل هو النّسخة التّركيّة من العمل العربيّ الشّهير “الهيبة”، بعد أن اشترت شركة “القمر” التّركيّة حقوقه من شركة “الصّبّاح” اللبنانيّة، وأدخلت تعديلات على النصّ بما يتناسب مع الجمهور التّركيّ، مع تعزيز عنصر التّشويق والتّصعيد الدّراميّ.