شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب ماثيو بيرى يدلى باعتراف صادم بشأن إعطائه الكيتامين قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

وافق طبيب الممثل ماثيو بيري على الاعتراف بالذنب فيما يتعلق بالوفاة المأساوية للممثل، حيث أكد الدكتور سلفادور بلاسينسيا، أنه أعطى مادة الكيتامين بشكل غير قانونى لنجم مسلسل "فريندز"، الذي توفي بسبب جرعة زائدة في أكتوبر 2023 عن عمر ناهز 54 عامًا.

واعترف الطبيب في صفقة إقرار بالذنب بأنه أعطى بيري مادة الكيتامين دون سبب طبي، قبل أسابيع من وفاته، وفي إطار صفقة الإقرار بالذنب، قد يواجه بلاسينسيا حكما بالسجن لمدة تتراوح بين 15 إلى 21 شهرًا، ومع ذلك فإن القرار النهائي سيتخذه القاضي، وذلك وفقًا لما نشره موقع فارايتي.

ووجه المحققون الفيدراليون التهم إلى بلاسينسيا وأربعة آخرين، العام الماضى، لتورطهم فى تزويد ماثيو بيرى بالمخدرات القاتلة، وفى محادثة مع طبيب آخر عبر الرسائل النصية، ورد أن بلاسينسيا قال: "أتساءل كم سيدفع هذا الأحمق.. دعنا نكتشف ذلك".

وتواجه جاسفين سانجا، المعروفة أيضًا باسم ملكة الكيتامين، اتهامات بحيازة وتوزيع الميثامفيتامين والكيتامين بشكل غير قانوني، ومن المقرر أيضًا أن تخضع للمحاكمة في أغسطس المقبل.

وعلاوة على ذلك، وافق ثلاثة أفراد آخرين، وهم إريك فليمنج، وكينيث إيواماسا، ومارك تشافيز، على الإقرار بالذنب في تهمة التآمر لتوريد الكيتامين، كما وافق ثلاثة أفراد آخرين، وهم إريك فليمنج، وكينيث إيواماسا، ومارك تشافيز، على الإقرار بالذنب في تهمة التآمر لتوريد الكيتامين.