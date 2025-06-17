شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حبيب يطرح توزيعا جديدا لأغنية "سيبتك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

بدأ المطرب والملحن حسام حبيب في الترويج لأغنيته الجديدة "سيبتك" بطرح تيزر جديد للأغنية بتوزيع مختلف، نشره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد أن واجه طرح الأغنية فى بداية شهر يونيو الجارى بعض المشاكل الفنية.

هذه الخطوة جاءت استجابة سريعة من حسام حبيب لتصحيح الخطأ الفنى الذى حدث، حيث أعلن عبر خاصية "ستورى" فى إنستجرام عن وجود مشكلة تقنية فى الأغنية وقدم اعتذاره لجمهوره، مؤكدا أنه يعمل على معالجة الأمر سريعا.

فى حديثه مع متابعيه، وجه حسام حبيب الشكر والتقدير لكل فريق عمل الأغنية، وشركة روتانا التى تولت نشرها، مشيدا بجهودهم التي ساهمت في إخراج العمل بأفضل صورة ممكنة، كما عبر عن امتنانه الكبير لجمهوره على دعمهم المستمر، ووعدهم بمزيد من المفاجآت الفنية في المستقبل القريب.

أغنية "سيبتك" من كلمات الشاعر أدهم معتز، وألحان تامر علي، وتوزيع أحمد وجيه، وهي أول تعاون بين حسام حبيب وشركة "روتانا"، كما أنها تمثل أولى أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال موسم هذا الصيف، والذي يعد عودة قوية له إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب.

من المتوقع أن يصدر ألبوم حسام حبيب الجديد على جزأين بفواصل زمنية متباعدة، يحتوي كل جزء على خمس أغنيات، يتعاون فيها مع عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين مثل تامر علي، أدهم معتز، نابلسي، أمين نبيل، إبراهيم شتا، وأحمد يوسف.