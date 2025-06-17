بعد وصفها بـ"ابنة عمرو دياب".. نور دياب تحدث بلبلة بتصريحها

ميرنا وليد - بيروت - خطفت نور، الابنة الكبرى للنجم المصري عمرو دياب والممثلة المصرية شيرين رضا، الأنظار بعد ظهورها الإعلامي الأول داخل مصر اذ حضرت العرض الخاص لفيلم والدتها الجديد "في عز الظهر"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي غدا الأربعاء.

لكن الجدل سرعان ما أثير بعد رد فعل نور على زحمة الصحفيين والمصورين، إذ أبدت انزعاجها من الاهتمام المفرط بتصويرها. وعندما أوضح أحد المراسلين أن السبب يعود لكونها ابنة "الهضبة" عمرو دياب، ردّت بحسم: "أنا بنت شيرين رضا."

انتشر مقطع الفيديو بسرعة عبر مواقع التواصل، واعتبره كثيرون مؤشراً على فتور في العلاقة بينها وبين والدها، خاصة مع انتقالها للإقامة في لندن، حيث عاشت معظم سنوات حياتها.