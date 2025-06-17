أمير رمسيس يدافع عن هند صبري

ميرنا وليد - بيروت - بعد المطالبة من قبل البعض بترحيل الممثلة التونسية هند صبري من مصر، بسبب دعمها لقافلة الصمود، التي انطلقت من تونس نحو غزة، معتبرين أنها تتخطى السيادة المصرية، دافع المخرج المصري أمير رمسيس عنها حيث كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"

أثق في حب هند صبري لمصر تمام ثقتي في حبي لها".



وتابع أمير رمسيس على صفحته أيضاً في إطار المدافعة عن هند صبري:"حماقة من يتهمها بالخيانة، هي من ذات نبع حماقة من يقول لها إنها عليها العودة لتونس من الطرف الآخر".