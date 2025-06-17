براد بيت في أحدث ظهور مع حبيبته التي تصغره بـ 29 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - شهدت مدينة نيويورك ليلة جميلة جديدة للنجم براد بيت وحبيبته إنيس دي رامون، حيث ظهرا معًا في العرض الأول لفيلم F1 في 16 يونيو، وسط حضور لافت لنجوم الصف الأول.

رغم أن الثنائي جذب الأنظار مؤخرًا بإطلالاتهما العصرية في شوارع المدينة، فقد اختارا هذه المرة أزياء رسمية تناسب الحدث الرفيع المستوى. وظهر براد بيت، ببدلة أنيقة مزدوجة الصدر بلون أزرق كحلي، مزينة بياقة سوداء، ونسّقها مع قميص أبيض، ومنديل حريري في الجيب، وخاتم لافت.

أما إنيس دي رامون، فدعمت شريكها بإطلالة ناعمة من قطعتين، تميزت بياقة مربوطة على الرقبة، وجزء شفاف عند الخصر، وتنورة طويلة مزينة بتفاصيل من الريش، وأكملت الإطلالة بحقيبة يد بيضاء من "شانيل".

يذكر ان علاقة الثنائي شهدت اصداء مختلفة بسبب فارق العمر بينهما اذ يبلغ بيت 61 عامًا اما دي رامون فتبلغ 32 عامًا اي تصغره بـ 29 عاماً.