شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يكشف ندمه على الانسحاب من أحد أكبر أفلام القرن والان مع تفاصيل الخبر

تحدث ويل سميث مؤخرًا بصراحة عن أحد الأدوار الرئيسية التي رفض القيام بها، ففي حديث أجراه مؤخرًا مع محطة الراديو Kiss Xtra، أعرب الممثل ومغني الراب الأمريكي البالغ من العمر 56 عامًا عن مشاعره بشأن رفض دورين كبيرين، معترفًا بأنه لا يزال يشعر "بالألم" بسبب ذلك.

وأوضح سميث أنه رفض لعب دور "نيو" في فيلم The Matrix، لأنه اختار القيام بدور Wild Wild West بدلاً من ذلك، ووصفه بأنه أحد "ندوبه الجميلة"، وعندما سُئل عن دور آخر رفضه، قال نجم فيلم The Pursuit of Happyness: "من المؤلم للغاية التحدث عن هذا الدور"، قبل أن يكشف أنه اختار عدم لعب دور "كوب" في فيلم Inception.

أوضح: "لا أعتقد أنني قلت ذلك علنًا من قبل، لكنني سأقوله لأننا ننفتح على بعضنا البعض.. كريس نولان هو من عرض عليّ فيلم Inception أولًا، ولم أفهمه لم أقل ذلك صراحةً قط، الآن، بعد أن فكرت في الأمر، أجد أن تلك الأفلام التي تغوص في تلك العوالم البديلة لا تُقدم أداءً جيدًا".

وجدير بالذكر أن ليوناردو دي كابريو انتهى به الأمر بتجسيد شخصية كوب في فيلم Inception، وهو الفيلم الذي أصبح واحدًا من أنجح الأفلام، بينما لعب كيانو ريفز دور "نيو" في فيلم The Matrix وانتهى به الأمر بلعب نفس الدور في جميع الأفلام الأربعة.

يأتي هذا فيما احتفل النجم العالمى ويل سميث - في وقت سابق - بمرور 30 عامًا على فيلم Bad Boys، حيث نشر سميث منشورًا مشتركًا على إنستجرام مع زميله فى بطولة السلسلة مارتن لورانس، احتفالًا بالذكرى الثلاثين لأول فيلم من سلسلة أفلام الحركة.

وعلق سميث على الصورة مشيرا إلى قبل 30 عامًا، اغتنم كلٌ من العاملين على فيلم Bad Boys فرصةً معنا، وظهر العمل إلى النور، ونحن ممتنون لكل الحب الذي أظهرتموه لنا على مر السنين".

جاء ذلك بعد تحقيق أحدث أفلام النجم العالمى ويل سميث Bad Boys: Ride Or Die نجاحًا كبيرًا فى شباك التذاكر، بعد طرح العمل عالميا يوم 6 يونيو من العام الماضى 2024.

فيلم Bad Boys: Ride Or Die يقوم ببطولته كل من سميث ومارتن لورانس، ويمثل عودة سميث الثانية إلى الشاشة الفضية بعد حادثة صفعة الأوسكار سيئة السمعة في عام 2022، وقد لاقى الفيلم استقبالًا إيجابيًا.

حقق فيلم Ride Or Die، الذى بلغت ميزانيته 100 مليون دولار، عطلة نهاية أسبوع ناجحة على مستوى العالم، حيث جمع 19.3 مليون دولار في أوروبا.