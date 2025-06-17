شكرا لقرائتكم خبر عن دايما مع بعض.. حبيبة براد بيت برفقته فى العرض الخاص لفيلم F1.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حضر النجم العالمي براد بيت برفقة حبيبته إينيس دي رامون، التي يكبرها سنًا، العرض الأول لفيلمه F1، في نيويورك، حيث أصبح ظهورهما سويًا أمرًا معتادًا عليه في الكثير من المناسبات، وظهرت إينيس دي رامون برفقة حبيبها لدعمه في هذا اليوم الهام بإطلالة بيضاء جريئة للغاية.



العرض الخاص لفيلم براد بيت

وبدا الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، البالغ من العمر 61 عاما، مفتونا وهو يمسك بيد "رامون"، البالغة من العمر 32 عاما، والتي ارتدت قميصا أبيض شفافا مع حزام أسود عريض وتنورة بيضاء من الريش، بينما كانت تمسك يد شريكها طوال العرض.

فيما ظهر بيت مرتديًا بدلة زرقاء داكنة أنيقة، وتأتي إطلالة بيت بعد أن توصل مؤخرًا إلى تسوية لمعركة الطلاق المؤلمة التي استمرت لمدة ثماني سنوات مع زوجته السابقة أنجلينا جولي.



براد بيت وإينيس دي رامون،

لكن الزوجين لم يسمحا لكل هذا الاهتمام بمنعهما من التعبير بشكل خفي عن عاطفتهما تجاه بعضهما البعض، فعندما لم يكونا يمسكان بأيدي بعضهما البعض بلطف، كان الثنائي يلتف بأذرعهما حول بعضهما البعض أثناء سيرهما على السجادة الحمراء.

وحضر الحفل نجوم "فورمولا 1" الحقيقيون، ومن بينهم لويس هاميلتون، منتج الفيلم، إلى جانب رئيس فريق ريد بول ريسينغ كريستيان هورنر، وسائق فريق ريد بول ريسينغ يوكي تسونودا، كما ساهمت الرياضية الأولمبية ليندسي فون في تمثيل العالم الرياضي حيث ظهرت مرتدية سترة جلدية.



براد بيت وحبيبته

أما بالنسبة لعالم هوليوود، فقد ظهر خافيير بارديم، ودامسون إدريس، اللذان يشاركان أيضًا في الفيلم، بمظهر جذاب في لحظتهما الكبرى تحت الأضواء، وهذا إلى جانب جورني سموليت، وبروكس نادر، وجون هام، وجون ماير، اللذين حضروا إلى السجادة الحمراء.



براد بيت

ويشارك في بطولة الفيلم، براد بيت في دور سوني هايز، وهو سائق فورمولا 1 سابق عاد من التقاعد للتنافس إلى جانب سائق مبتدئ (دامسون)، في مواجهة عمالقة هذه الرياضة.

ويستعد براد بيت لإطلاق فيلمه الدرامي الرياضي F1 والذي سيعرض في دور العرض السينمائي في وقت لاحق من هذا الشهر وتحديدًا يوم 27 يونيو الجاري.