الأمير هاري يستعرض مهاراته في تحدث الألمانية في خطاب بمناسبة يوم المحاربين القدامى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:19 مساءً - أبرز الأمير هاري طلاقته في التحدث بالألمانية أثناء تواجده بألمانيا، حيث ألقى خطاباً لأعضاء سابقين في القوات المسلحة مُظهراً دعمه لقدامى المحاربين في ألمانيا في أول احتفال بالمحاربين القدامى بألمانيا.

خطاب الأمير هاري خلال احتفالية مؤثرة في برلين

افتتح الأمير هاري، البالغ من العمر 40 عاماً، كلمته بعبارة "Guten Tag Deutschland!" (أي "يوم سعيد يا ألمانيا")، وقال: "إنه لشرف عظيم أن يطلب مني وزير دفاعكم توجيه رسالة إليكم في يوم المحاربين القدامى المقدس هذا".

وأشار هاري إلى فخره بزيارة ألمانيا عام 2023 عندما أقيمت مسابقة ألعاب إنفكتوس للجرحى والمرضى والجرحى من العسكريين والعسكريين السابقين في دوسلدورف، ألمانيا. وقال: "إن الدفء والحماس والدعم الراسخ الذي أظهره الشعب الألماني لمجتمعنا العالمي من الجرحى العسكريين كان أمراً يدعو للتواضع حقاً. لقد وفيتم بوعدكم بإنشاء وطن يسوده الاحترام". وأضاف: "إن روح الزمالة، التي تُصقل في الملاعب الرياضية، تعكس الرابطة الراسخة التي تربط قدامى المحاربين من جميع الدول. نحن نفهم بعضنا البعض، بغض النظر عن العلم أو الزي العسكري، تربطنا تجارب مشتركة والتزام راسخ بالخدمة".

وأكمل: "المحاربون القدامى أكثر من مجرد محاربين؛ إنهم قادة. إنهم دليل حي على الصمود والشجاعة الأخلاقية، ويدركون أن الولاء لا ينبغي أن يكون للسلطة وحدها، بل للشعب. بصفتي شخصاً ارتدى الزي العسكري ووقف جنباً إلى جنب مع إخوانه وأخواته في السلاح من جميع أنحاء العالم - بمن فيهم الكثير منكم - أعلم أن عبء الخدمة لا يُستهان به".

وأنهى خطابه قائلاً: "إن يوم المحاربين القدامى الأول هذا كان احتفالاً بكم، وبالقيم التي تُدافعون عنها، وبالقسم الذي أديتموه، وبالوطن العظيم الذي تقفون لحمايته. اليوم، دعونا نجدد التزامنا معاً بحماية الحريات التي تحدد هويتنا، وخدمة بعضنا البعض من أجل السلام والكرامة والوعد الدائم بالديمقراطية"، بينما ختم رسالته بالألمانية بـ:"Vielen dank und einen schonen tag"، أي "شكراً جزيلاً، وأتمنى لك يوماً سعيداً".

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اهتمام الأمير هاري بالمحاربين القدامى

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أنشأ الأمير هاري- وهو قائد سابق في الجيش البريطاني- ألعاب إنفكتوس، وهي بطولة رياضية دولية تكيفية للجرحى والمصابين والمرضى من أفراد الخدمة والمحاربين القدامى كوسيلة للشفاء للمحاربين القدامى، في عام 2014. وكلمة "إنفكتوس" هي كلمة لاتينية تعني "غير مهزوم"، وقد تم اختيارها كتجسيد للروح القتالية لأفراد الخدمة الجرحى والمصابين والمرضى، وما يمكنهم تحقيقه بعد الإصابة.

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