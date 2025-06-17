القضاء الإماراتي ينتصر لإليسا بعد أزمتها مع وتري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:19 مساءً - أصدرت الغرفة التجارية في محاكم دبي، بتاريخ 16 يونيو 2025، حكماً نهائياً لصالح الفنانة إليسا أنهت بموجبه اتفاقية التوزيع الموقعة مع شركة وتري منذ 12 أغسطس 2023، ومنعت الشركة من توزيع أو نشر أغنيتي "من أول دقيقة" و"أنا وبس"، وذلك بعد ثبوت التعدي على حقوق الفنانة الفنية والأدبية عبر أغنية "وبطير".

إليسا تسترد حقها الأدبي

القرار يُعد سابقة قضائية في العالم العربي في مجال حماية الحقوق الفنية والأدبية في العصر الرقمي؛ إذ ألزم الحكم شركة وتري بتسليم كافة مفاتيح الوصول إلى المنصات الرقمية التي توزع عبرها الأغاني، وفصل نفسها عن قناة الفنانة على "يوتيوب".

جاءت هذه النتيجة بجهود الوكيلين القانونيين للفنانة إليسا الأول في لبنان والثاني بدبي، وتوجه المكتب الإعلامي لإليسا بالشكر والتقدير لمجهودهما الكبير لتجاوز هذه الأزمة.

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حقيقة تجدد أزمتها الصحية

إليسا تصدرت ترند مؤشرات البحث خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما ظهرت خلال العرض المسرحي "كلو مسموح" لدعم صديقتها كارول سماحة، وقد بدت عليها ملامح التعب والإرهاق وتغيير ملحوظ في شكلها، وتردد وقتها أنها تمر بوعكة صحية بعدما تجددت أقاويل إصابتها بالسرطان مجدداً.

أثارت هذه الأنباء حالة كبيرة من القلق بين جمهورها ومحبيها، لكن مكتبها الإعلامي حرص على توضيح هذا الأمر، وأصدر بياناً رسمياً أكد من خلاله أن النجمة اللبنانية بحالة صحية جيدة، ولا تعاني من أي مشاكل صحية، وكانت خلال هذه الفترة تستمتع بإجازة صيفية هادئة برفقة عدد من أًصدقائها المقربين في العاصمة الإيطالية روما.

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