تدعم والدتها.. ظهور نور عمرو دياب وخطيبها في عرض في عز الظهر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:19 مساءً - حرصت نور عمرو دياب على دعم والدتها شيرين رضا، حيث تواجدت معها في العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر"، الذي أُقيم ليلة أمس داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر.

ظهور مميز لنور عمرو دياب

كان لافتاً للانتباه ظهوربرفقة مدرب الرقص الشاب ياسين رشدي، ويُعتبر هذا الظهور هو أول ظهور رسمي لهما بعد أنباء وجود علاقة عاطفية بينهما.

حاول عدد كبير من الحضور الإعلامي إجراء لقاءات مع نور عمرو دياب، خاصةً وأنها نادرة الظهور بحكم إقامتها الدائمة في لندن وزياراتها القليلة لمصر، لكنها رفضت التسجيل واكتفت بالإشادة بالعمل ودعم والدتها، وحرصت على التقاط صور تذكارية معها ومع الأًصدقاء المقربين من الحضور.

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النجوم في العرض الخاص

حضر العرض الخاص للفيلم عدد كبير من النجوم جاء في مقدمتهم بطل العمل مينا مسعود، شيرين رضا، محمد علي رزق، محمود حجازي، والمؤلف كريم سرور، والمخرج مرقس عادل، إياد نصار، جيلان علاء، هيدي كرم، محمد عز، رنا سماحة، أمير شاهين، محمد مهران، المخرج خالد يوسف ، توني ماهر، ساندي، السيناريست مدحت العدل، محمد وفيق، أنوشكا، ومجدي كامل وغيرهم.

يعتبر فيلم "في عز الضهر" هو أول فيلم مصري من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، وتدور أحداث الفيلم حول شاب مصري يتم تجنيده في شبكة مافيا دولية ويصبح أصغر عضو فيها، قبل أن يتورط في مهمة خطيرة على الأراضي المصرية، لتتشابك الأحداث بين محاولاته للنجاة وصراعه الداخلي بين الولاء لجذوره ومحاولة الفكاك من قبضة المافيا.

يُمكنكم قراءة: قبل عرضه... تفاصيل فيلم في عز الضهر لـ مينا مسعود

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