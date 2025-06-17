أكشن ممزوج بالكوميديا.. تفاصيل فيلم أحمد العوضي الجديد البوب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:19 مساءً - تصدر اسم الفنان أحمد العوضي خلال الساعات القليلة الماضية ترند منصات التواصل الإجتماعي، عقب الإعلان عن خوضه تجربة سينمائية جديدة بعنوان "البوب"، هذا الأمر فتح باب التوقعات أمام جمهوره ومحبيه حول قصة الفيلم الذي يتصدر بطولته نجمهم المفضل.

السبكي يعد الجمهور بمفاجأة من العيار الثقيل

قرر منتج الفيلم أحمد السبكي، الكشف عن ملامح فيلم أحمد العوضي"" عبر منشور له على حسابه بـ "إنستغرام"، موضحاً من خلاله بأن الفيلم ينتمي لنوعية الأكشن الذي تتخله مشاهد ولحظات كوميدية، وسيكون مفاجأة كبيرة لكل جمهورفي كافة أنحاء الوطن العربي.

وأشار "السبكي" في منشوره إلى أن الفيلم تم رصد له ميزانية ضخمة حتى يخرج العمل في أبهى صورة، منوهاً إلى أنه يجرى حالياً على الانتهاء من السيناريو الخاص بالفيلم، إلى جانب الإعلان عن اسم مخرجه والتفاصيل الأخرى التي تتعلق به في وقتٍ لاحق.

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مشوار أحمد العوضي السينمائي

يُعدإضافة جديدة لقائمة من الأعمال التي خاض بهاتجربة السينما، من أبرزها "هروب اضطراري" (2017)، الذي شارك فيه إلى جانب أحمد السقا، وكان من أول ظهور له في أدوار الحركة والأكشن، فيلم "الإسكندراني" (2024) الذي جاء من إخراج خالد يوسف ، وقدّم فيه شخصية من الطبقة الشعبية بمدينة الإسكندرية، في عمل يعكس صراع الطبقات والهوية، وعدد آخر من الأعمال السينمائية التي شهدت على وجوده في مشاهدها مثل فيلم "موسى" و"أسوار عالية".

ويُعرف "العوضي" باختياراته التي تميل إلى الشخصيات القوية ذات الخلفية الشعبية، مع حضور دائم في أدوار الأكشن، ما جعله يحظى بجماهيرية واسعة خصوصاً بين جمهور الدراما الحركية.

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"فهد البطل" أحدث المشاركات الدرامية لـ أحمد العوضي

تألق النجمفي موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "فهد البطل" من تأليف محمود حمدان. وإخراج محمد عبدالسلام. وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، وجسّد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدأ حياة جديدة، يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمودالبزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزةالعيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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