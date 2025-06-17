جاستين بيبر مصدوم ومحطم وغاضب.. ما القصة؟!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:19 مساءً - العديد من الرسائل الغامضة شاركها جاستين بيبر، عبر حسابه الخاص بإنستغرام، كانت لها أثرها في إثارة القلق والفضول بين جمهوره لمعرفة المقصود وأصل الخلاف الواقع، حيث نشر سلسلة من لقطات الشاشة؛ تُظهر رسائل نصية تبادلها مع صديق قبل أن يُقرر مقاطعته فجأة وإلى الأبد، من دون الكشف عن اسم الصديق، أو الأحداث التي أدت إلى توترهما.

جاستن بيبر يُقلِّص دائرة أصدقائه

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من خلال ما شاركه جاستين بيبر، يبدو أنه يتهم صديقاً له بانتقاد سلوكه، وسط صراع مع صدمة نفسية لم يُحدد طبيعتها، وجاء ما شاركه بيبر كالتالي: "لن أكبت مشاعري تجاه أي شخص أبداً. الخلاف جزء من العلاقة. إن لم يعجبك غضبي، فأنت لا تحبني"، ثم في رسالة أخرى كتب: "غضبي هو رد فعل على الألم الذي مررت به"، وأضاف: "إن مطالبة شخص مُصاب بصدمة نفسية بعدم التعرض للصدمة أمرٌ لئيم".

ثم يأتي ردّ صديق بيبر على الرسائل النصية مُحاولاً تبرير موقفه، كاتباً: "لستُ مُعتاداً على أن يُهاجمني أحدهم، ليس الأمر أنني لا أرى غضبك ولا أشعر به"، ثم يُنهي بيبر المحادثة: "آخ. انتهت هذه الصداقة رسمياً، لن أقبل أبداً أن يُطلق رجلٌ العنان لغضبي. لقد استمتعتُ بعلاقتنا القصيرة الأمد"، وتابع: "لم أكن أمزح عندما أخبرتك بأنني لست بحاجة إليك كصديق. لديّ أصدقاء جيدون يحترمون هذه الحدود، ظننتك شخصاً سيئاً، ولهذا السبب حافظت دائماً على مسافة، لكنني كنت مستعداً لمنحك فرصة الشك. هذا يؤكد أنك الشخص السيئ الذي ظننتك كذلك".

فيرد الصديق: "أنا شخص سيئ؟"، ليأتي رد بيبر: "أحظرك الآن".

ثم نشر مغني البوب، لاحقاً، مقطع فيديو على حسابه على إنستغرام بعد يوم، مشاركاً المزيد من أفكاره حول الأشخاص الذين يقدمون نصائحهم غير المرغوب فيها، حيث كتب: "يستمر الناس في نصحي بالتعافي. ألا تعتقدون لو كان بإمكاني إصلاح نفسي، لكنت فعلت ذلك بالفعل؟ أعلم أنني محطم. أعلم أن لديّ مشاكل في الغضب"، وأضاف: "حاولت طوال حياتي أن أكون مثل من أخبروني بأنني بحاجة إلى أن أُصلح مثلهم. وهذا يزيدني إرهاقاً وغضباً. كلما حاولتُ أن أنمو أكثر، زاد تركيزي على نفسي"، واختتم حديثه: "أشعر بالإرهاق من التفكير في نفسي مؤخراً، أليس كذلك؟".

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رسالة سابقة من جاستين بيبر

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نشر المغني الأمريكي، البالغ من العمر 31 عاماً، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، في وقتٍ سابق من هذا الشهر، مشاركة لأفكاره حول طبيعة الولاء في الحب، مما دفع المعجبين لإطلاق تكهنات حول وجود خلل كبير في حياته، وقد تكون في علاقته العاطفية، أم جرحٌ قديم لا يزال أثره تاركاً بصمة عميقة في قلبه.

وكتب بيبر: "إخبار الآخرين بأنهم يستحقون شيئاً معيناً، أمر أشبه بتربية أطفال شخص آخر. من أنت لتخبر شخصاً بما يجب أن يحصل عليه أو لا يحصل عليه؟ ما هذه الجرأة؟ هذا ليس من شأنك. الله فقط هو من يقرر ما نستحقه".

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وفي منشور آخر، تحدث بيبر عن "الولاء" ووصفه بأنه "لغة مُتلاعبة"، وأضاف: "الولاء واجبٌ، إنه التزام". وتابع حديثه: "هذه ليست إرادة حرة. الحب ليس واجباً. الحب متعة. أرجوكم توقفوا عن استخدام الولاء لإبعاد من حولكم عن خوفكم من أن يؤذوكم. يستخدم أعضاء المافيا أيضاً الولاء لإبقاء الناس في عصاباتهم، دعونا لا نستمر في استخدام هذه اللغة التلاعبية".

وإبان هذه المنشورات الغامضة، أعرب معجبوه في التعليقات عن قلقهم عليه، وأغلبهم أجمع أنه يستحق استراحة من مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يستغل هذا الوقت حتى يُصفّي ذهنه المرهق.

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