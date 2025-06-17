من شارع الأعشى إلى بطولة مسلسل حمود وأبوه.. عائشة كاي تواصل تألقها الدرامي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:19 مساءً - تجربة درامية جديدة، تخوض بطولتها النجمة السعودية عائشة كاي، بعنوان "حمود وأبوه"، وهي من تأليف علاء حمزة، ومن إخراج المخرج البحريني حسين الحليبي، ومن المنتظر عرض المسلسل خلال الأيام المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.

عائشة كاي تلهب حماس متابعيها لمسلسلها الجديد "حمود وأبوه"

حرصت الفنانة عائشة كاي على الترويج للعمل؛ من خلال نشر صورة لأحد الملصقات الدعائية له، والتي تضمنت معلومات تشير إلى إحدى شخصياته، وذلك عبر خاصية "الإستوري" التابعة لحسابها على "إنستغرام"، وذلك من دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بقصته أو ملامح منها.

المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة؛ إذ يقع في 10 حلقات، ويشارك في بطولته عدد آخر من النجوم، وهم: خالد الفراج، سعيد القحطاني، نايف الفواز، ريم صفية، أحمد الكعبي، ظافر الشهري، وآخرون.

سكرين شوت من "إستوري" حساب عائشة كاي على إنستغرام

نجاح وإشادة بـ شارع الأعشى

وتأتي هذه الخطوة، بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة عائشة كاي، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "شارع الأعشى"، حيث أثنى المشاهدون على واقعية أداء عائشة كاي لشخصية "أم إبراهيم"، وإتقانها للهجة البدوية السعودية، لا سيّما أنها تعيش معظم وقتها في مدينة فانكوفر الكندية.

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وكتب وقتها الكاتب عبدالله النعيمي: "لفتت انتباهي هذه الفنانة الشابة في مسلسل شارع الأعشى، وبعد البحث تبيّن لي أنها سعودية كندية تعيش في فانكوفر. باختصار، مذهلة وينتظرها مستقبل كبير. كيف لامرأة تعيش في أقصى الغرب؛ أن تقدم دور الأم السعودية القديمة بهذه العفوية والسلاسة".

مسلسل "شارع الأعشى" مأخوذ عن رواية "غراميات شارع الأعشى"، للكاتبة السعودية بدرية البشر، والتي صدرت عام 2013 عن إحدى دور النشر في لندن، ودخلت في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2014، المعروفة باسم "جائزة بوكر العربية".

والمسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم المملكة العربية السعودية، أبرزهم إلهام علي، ريم الحبيب، تركي اليوسف، خالد صقر، عبدالرحمن بن نافع، آلا سالم، براء العالم، وغيرهم، وسيناريو وحوار منال العويبل، بمشاركة الكاتب التركي Özlem Yücel، والإخراج للتركي أحمد كاتيكسيز.

مشوار عائشة كاي الفني

عائشة كاي هي ممثلة وكاتبة سعودية كندية، حازت على درجة الماجستير في مجال الكتابة، وشاركت بالعديد من الأدوار الرئيسية والثانوية في مسلسلات وأفلام قصيرة، لكن الدور الأبرز كان في الفيلم الكندي "طريق الياسمين"، الذي عُرض العام 2020، إذ جرى ترشيحها لثلاث جوائز.

ومن الأعمال البارزة التي أبدعت بها فيلم "ذاكرة الشمال"، الذي سلّط الضوء على أزمة حرب الخليج، ليروي ذكريات الحرب وآثارها في الداخل السعودي بوجهات نظر مختلفة.

وحصدت عائشة، العام الماضي 2024، جائزة "أفضل ممثلة" في فئة الأفلام القصيرة من المنظمة الكندية Reelworld Screen Institute، وذلك عن دورها في فيلم Hatch.

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