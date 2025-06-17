أولى حفلاته.. نجل فضل شاكر يشارك شيرين حفل ختام “موازين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مهرجان “موازين – إيقاعات العالم” الدولي في المغرب عن مشاركة المطرب اللبناني الشاب محمد فضل شاكر في حفل الليلة الأخيرة من فعاليات دورته العشرين، المقررة يوم 28 حزيران الجاري على مسرح النهضة، المخصّص للعروض العربية.

وتُعد هذه المشاركة هي الأولى رسميًا لمحمد فضل شاكر كفنان مستقل ضمن مهرجان موازين، بعد ظهوره السابق على نفس المسرح قبل 13 عامًا، حين صعد الطفل الصغير آنذاك إلى جانب والده فضل شاكر وغنّى معه أغنية “روح”، والتي كانت آخر حفلة جماهيرية لوالده قبل اعتزاله آنذاك.

وسيشارك محمد في ليلة ختام المهرجان إلى جانب النجمة شيرين عبد الوهاب، التي تم الإعلان عنها رسميًا كنجمة الحفل الرئيسي على مسرح النهضة، ليكون الجمهور على موعد مع أمسية فنية مزدوجة تجمع بين الصوت الصاعد محمد فضل شاكر والصوت المخضرم شيرين عبد الوهاب.

يُذكر أن الدورة الحالية من مهرجان موازين تشهد حضورًا بارزًا للفنانين المصريين، من بينهم: محمد حماقي، تامر عاشور، كارمن سليمان، روبي، وشيرين عبد الوهاب، الذين يحيون حفلات متنوعة ضمن جدول العروض الممتد على مدار أيام المهرجان.