“الألم يعيد نفسه”.. رسالة كندة علوش تُثير القلق والتكهنات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة كندة علوش موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها رسالة غامضة عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها في “إنستغرام”، تحدثت فيها عن الألم والوعي، وكتبت: “الألم الذي لا يتحول الى وعي… يعيد إنتاج نفسه بأشكال مختلفة”. الرسالة أثارت تساؤلات المتابعين، خصوصاً أنها تزامنت مع إعلان بدء تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد “ابن النصابة”.

وتتعاون كندة في هذا العمل مع المخرج أحمد عبد الوهاب، في ثاني تجربة درامية لها بعد عودتها إلى الساحة الفنية وشفائها من مرض سرطان الثدي. وكانت قد نشرت عبر حسابها صوراً من كواليس التصوير، وعلّقت عليها قائلة: “ادعولنا… ابن النصابة”، ما زاد من حماسة الجمهور تجاه العمل المرتقب.

ويتناول مسلسل “ابن النصابة” قضايا اجتماعية وإنسانية تمس الأسرة المصرية، وتطرح تساؤلات حول العدالة، الخذلان، والتمكين. وتدور أحداثه حول “رانيا”، المحامية التي تنهار حياتها بعد اختفاء زوجها وتخلّيه عنها وعن ابنهما، لتبدأ رحلة تحوّل مؤثرة تسعى فيها للانتقام واستعادة كرامتها، بدعم من ابنها، بطل سباقات الدراجات، الذي يشاركها المواجهة ضد قوى مجتمعية تخاذلت عن أداء مسؤولياتها.

ويشارك كندة علوش في بطولة العمل مجموعة من النجوم، من بينهم: انتصار، حمزة دياب، معتز هشام، ياسمينا العبد، وحازم إيهاب، في تجربة درامية تحمل مزيجاً من القوة والضعف، وتُعبّر عن صراع إنساني نابض بالتحديات والمشاعر.

يُذكر أن كندة علوش كانت قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “إخواتي”، إلى جانب نيللي كريم، روبي، وجيهان الشماشرجي، بإخراج محمد شاكر خضير.