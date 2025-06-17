لقاء مؤثر.. يسرا تنهار من البكاء وزوجها يساندها على الهواء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة يسرا جمهورها مجموعة من الفيديوهات عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، من لقائها مع زوجها خالد سليم في برنامج “ABtalks” الحواري الذي يقدّمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، حيث طغى الطابع الإنساني والعاطفي على المقابلة، لا سيما أثناء حديثهما عن والدتها الراحلة، وشقيق زوجها الفنان هشام سليم.

وخلال اللقاء، لم تتمالك يسرا دموعها عند استعادة ذكرى والدتها التي رحلت قبل ست سنوات، مشيرةً إلى أن وجع الفقد ما زال يسكنها، وقالت بتأثر: “فراق أمي قاطع بي حتى اليوم… ولهذه اللحظة، مرت ست سنوات ولكني ما زلت متأثرة برحيلها وقطعت بي”. وحاول زوجها خالد سليم مواساتها بلطف قائلاً: “ده شيء طبيعي”.

كما استذكرت يسرا الفنان الراحل هشام سليم، شقيق زوجها، مؤكدةً أن أثر غيابه لا يزال حاضراً في حياتهم، قائلةً: “فراق هشام مأثر في زوجي وفي الأسرة كلها… هو وأخواته عاشوا مع بعض العمر كله”. وتحدّث خالد سليم بدوره عن العلاقة القوية التي جمعته بشقيقه الراحل، قائلاً: “أنا أكبر من هشام بسنة ونص بس… الفرق بينا مش كبير، وكنا دايمًا مع بعض”.

ويُعد ظهور الثنائي في هذا اللقاء من أكثر الحلقات تأثيرًا، حيث كشفا عن جانب إنساني نادر، يُبرز عمق العلاقة العائلية بينهما، وتأثير الفقد في حياتهما.