محمد رمضان يتخذ قراراً جديداً للحاق بموسم الصيف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اتخذ الفنان محمد رمضان قراراً بتكثيف ساعات تصوير مشاهده في فيلمه الجديد “أسد”، الذي يعود به إلى الساحة السينمائية بعد غياب دام عامين منذ آخر أعماله “ع الزيرو” الذي عُرض في عام 2023، وذلك بهدف اللحاق بموسم الصيف الحالي والمنافسة على شباك التذاكر قبل نهاية الموسم.

ويعمل صنّاع الفيلم على إنهاء عمليات التصوير بالكامل مع نهاية شهر حزيران (يونيو) الجاري، ليكون الفيلم جاهزاً للعرض في صالات السينما خلال شهر تموز (يوليو) المقبل.

ويُصنّف فيلم “أسد” ضمن الأعمال الأكشن التاريخية ذات الإنتاج الضخم، وكان يحمل في مراحله الأولى اسم “أسد أسود” قبل أن يتم اعتماد الاسم النهائي “أسد”. ويشهد الفيلم التعاون الأول بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، مع عناصر تشويق وأكشن، حيث يتناول قضية التمييز العنصري وانعكاساتها على المجتمع خلال فترة زمنية مضطربة.

الفيلم من تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ومن إنتاج ريم العدل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم العرب، من بينهم: اللبنانية رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، السودانية إسلام مبارك، أحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا.