باسم سمرة ينهي خلافه مع مطرب شعبي اتّهمه بالبلطجة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان المصري باسم سمرة، في بيان رسمي، انتهاء الخلاف الذي نشب أخيراً بينه وبين المطرب الشعبي عمدة، مؤكداً التصالح الودي بين الطرفين بعد فترة من التراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلة التي وصلت إلى حد الحديث عن بلطجة واعتداء.

ويعود الخلاف بين سمرة وعمدة إلى خمس سنوات مضت، وكان قد أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع مصوّرة توثّق مشادات كلامية حادة بين الطرفين. إلا أن تدخّل عدد من المقرّبين ساهم في تهدئة الأجواء وإنهاء النزاع بطريقة ودّية تحفظ كرامة الطرفين.

من جهة أخرى، شارك باسم سمرة مؤخراً في فيلم “ريستارت”، الذي عُرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى إلى جانب تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، عصام السقا، السيد أسامة وغيرهم، وحقق تفاعلاً جماهيرياً واسعاً.

كما شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل “العتاولة 2″، الذي جمعه بكوكبة من النجوم، بينهم أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده، زينة، ونسرين أمين. وتدور أحداث العمل حول شخصية “نصار”، الذي يخوض تحديات إنسانية وأخلاقية كبيرة بعد اكتشاف مرض خطير لدى ابنته، مما يضطره للعودة إلى عالم الجريمة لمواجهة عدو جديد يهدد كل ما تبقى له.