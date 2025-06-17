بعد احتجازها المؤقت.. إلهام شاهين تعود من العراق برسائل شكر وامتنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول تعليق لها بعد عودتها إلى مصر، عبّرت الفنانة إلهام شاهين عن امتنانها للحفاوة التي لاقتها خلال مشاركتها في “المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية” في العاصمة العراقية بغداد، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” مجموعة صور من المهرجان، موجهةً رسائل شكر خاصة للقائمين عليه، وعلى رأسهم د. نبراس المعموري، رئيسة المهرجان والمستشارة السياسية للبرلمان العراقي.

وكتبت شاهين في تعليقها: “شكر خاص جداً لصديقتي الرائعة د. نبراس المعموري… لن ننسى تعبك معنا يوم سفرنا وإصرارك إنك توصلينا بنفسك من بغداد للبصرة… وتحمّلك مشقة 12 ساعة ذهاب وعودة في السيارة حتى لا تتركينا إلا بعد الاطمئنان على سفرنا… لن أنسى لك هذا الموقف أبداً”.

وكانت إلهام شاهين قد تعرّضت لتأخير قسري في العراق، بسبب تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل، ما حال دون عودتها إلى القاهرة في الوقت المحدد. وحرصت حينها على طمأنة جمهورها من خلال تصريحات صحافية، قالت فيها: “أنا بخير الحمد لله لأن مفيش حرب في العراق… إحنا كويسين بس لسه مش عارفين هنرجع إمتى”.

من جهة أخرى، شاركت شاهين في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “سيد الناس”، إلى جانب نخبة من النجوم، من بينهم عمرو سعد، ريم مصطفى، وأحمد زاهر، تحت إدارة المخرج محمد سامي، حيث تناول العمل قضايا الميراث والصراعات العائلية في قالب اجتماعي درامي.