إليسا تنتصر قضائيًا بعد التعدي على حقوقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت الغرفة التجارية في محاكم دبي، بتاريخ 16 يونيو/حزيران 2025، حكماً نهائياً لصالح النجمة اللبنانية إليسا، أنهت بموجبه اتفاقية التوزيع الموقّعة بينها وبين شركة “وتري” منذ 12 أغسطس/آب 2023.

وجاء في تفاصيل الحكم أن الشركة أخلّت ببنود الاتفاقية، وذلك بعد ثبوت التعدي على الحقوق الفنية والأدبية الخاصة بإليسا، عبر استخدام أغنيتها “أنا وبس” ضمن أغنية “وبطير” دون إذن مسبق، الأمر الذي اعتُبر انتهاكًا مباشراً لحقوق الملكية الفكرية.

وبموجب القرار القضائي، تم منع شركة “وتري” من توزيع أو نشر أغنيتي “من أول دقيقة” و”أنا وبس”، كما أُلزمت الشركة بتسليم كافة مفاتيح الوصول إلى المنصات الرقمية التي توزّع عبرها الأغاني، بالإضافة إلى الانفصال الكامل عن قناة إليسا الرسمية على “يوتيوب”.

ويُعد هذا الحكم انتصاراً قانونياً بارزاً للفنانة إليسا في الحفاظ على حقوقها الفنية، ويؤكد أهمية حماية الملكية الفكرية في المجال الموسيقي العربي.