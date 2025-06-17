لطيفة تؤجّل ألبومها الجديد بعد فاجعة رحيل شقيقها الأكبر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة لطيفة العرفاوي تأجيل إصدار ألبومها الغنائي الجديد، الذي كان من المقرر طرحه يوم الخميس المقبل، إلى موعد يُحدَّد لاحقًا، وذلك إثر وفاة شقيقها الأكبر نور الدين، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة ألمّت به أثناء نومه.

صدمة داخل الاستوديو

وأفادت مصادر مقرّبة أن لطيفة كانت داخل أحد الاستوديوهات تضع اللمسات الأخيرة على الألبوم عندما بلغها نبأ الوفاة، ما أدخلها في حالة من الصدمة والحزن الشديد، خصوصًا أن الفاجعة أعادت إلى ذاكرتها ألم فقدان والدتها، الذي لا تزال تتأثر به بشدة.

وداع مؤثر عبر إنستغرام

وعبّرت لطيفة عن حزنها الكبير عبر منشور على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، كتبت فيه: “أخويا في ذمة الله.. الله يرحمك يا أخويا يا غالي، لسه كنت بتكلمني امبارح يا نور الدين، الله يصبرنا على فراقك، يا طيب يا غالي، يا ملاك في صفة إنسان.. الله يرحمك يا روحي ويغفر لك، في جنة النعيم بإذن الله.”

وقد لاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من جمهورها وزملائها في الوسط الفني الذين سارعوا لتقديم التعازي والدعاء بالرحمة للراحل.

الألبوم المنتظر.. وموسم صيفي مؤجل

وكانت لطيفة تستعد لطرح ألبومها الجديد خلال موسم صيف 2025، وقد شاركت جمهورها مؤخرًا في استفتاء لاختيار اسم الألبوم من بين خمس أغنيات مرشحة، وسط تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم التأجيل، أكدت مصادر مقربة من النجمة التونسية أن الألبوم سيصدر في وقت لاحق بعد تجاوز هذه المحنة، مع الإبقاء على حملته الترويجية القائمة، إنما بوتيرة أبطأ احترامًا للظرف العائلي الذي تمر به.

تضامن واسع ودعوات بالرحمة

وشهدت مواقع التواصل تفاعلًا واسعًا مع خبر الوفاة، حيث عبّر العديد من النجوم والإعلاميين عن تعاطفهم مع لطيفة في هذا الظرف الحزين، مؤكدين دعمهم الكامل لها، وسط دعوات واسعة بالرحمة والمغفرة للراحل نور الدين.