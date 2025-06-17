منشورات غامضة لجاستن بيبر في أول عيد أب تُثير القلق حول صحّته النفسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعل النجم الكندي جاستن بيبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن نشر سلسلة منشورات عشوائية وغير مألوفة بمناسبة أول عيد أب له، ما أثار تساؤلات واسعة بين متابعيه حول حالته النفسية والعقلية.

إشارات غير لائقة ومنشورات مقلقة

وفي التفاصيل، شارك بيبر، البالغ من العمر 31 عامًا، صورة بالأبيض والأسود تتضمّن إشارة غير لائقة، مرفقة بتعليق قال فيه: “أنا أب لا يمكن العبث معه”. كما نشر أكثر من عشرين منشورًا في اليوم نفسه على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، من بينها محادثة نصية ظهر فيها وكأنه يوبّخ أحد أصدقائه لعدم “تفهمه غضبه”، إلى جانب صورة لما يبدو أنها سيجارة ماريجوانا، بحسب ما أفادت به صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

هايلي غائبة.. والطفل في الواجهة

ورغم حرص جاستن وزوجته هايلي بيبر على إبقاء طفلهما الأول بعيدًا عن الأضواء، نشر بيبر يوم الجمعة مجموعة من الصور يظهر فيها طفلهما الأشقر، بما في ذلك لقطة له وهو جالس في حضن والدته على البيانو، إلى جانب مقطعي فيديو يعزفان فيهما على الآلة الموسيقية.

كما نشر بيبر صورة مقرّبة ليد طفله، ترتدي سوارًا ذهبيًا يحمل الأحرف “JBB”، وأرفقها برمز تعبيري اعتبره المتابعون غير لائق، ما زاد من حيرة الجمهور.

ردود فعل الجمهور.. ومخاوف متزايدة

وقد تفاعل المتابعون مع منشورات بيبر بمزيج من الدعم والقلق، حيث كتب أحد المعجبين: “اذهب إلى مركز إعادة التأهيل، جاستن، أنت لست بخير”. وعلّق آخر: “عليك أن تتمالك نفسك من أجل طفلك وزوجتك الجميلة.”

اللافت أن هايلي بيبر لم تشارك زوجها أي منشورات أو تعليقات في هذه المناسبة، ولم تردّ على أي من محتواه، ما فتح باب التساؤلات عن طبيعة العلاقة بين الثنائي في الوقت الراهن.

مصادر مقرّبة تُبدي القلق

ووفقًا لتقارير إعلامية أميركية، فإن مقربين من جاستن بيبر أعربوا عن قلقهم المتزايد بشأن صحّته النفسية في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل التصرفات العشوائية التي يعبّر عنها بشكل علني عبر منصاته الاجتماعية.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من تلميحات سابقة من بيبر حول صراعات داخلية وقلق نفسي يمر به، ما يعيد طرح قضية الصحة النفسية لنجوم الفن العالميين في واجهة النقاش العام.