وائل جسار ينضم إلى “روتانا”.. انطلاقة جديدة ومفاجآت قيد التحضير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت مجموعة روتانا للموسيقى عن توقيع عقد فني جديد مع النجم اللبناني وائل جسار، لينضم بذلك إلى قائمة نجوم الشركة الذين سيتم إطلاق مشاريع غنائية وموسيقية جديدة لهم خلال المرحلة المقبلة، بما يتناسب مع تاريخهم الفني وجماهيريتهم الواسعة في العالم العربي.

توقيع رسمي بحضور إدارة روتانا

وجرى توقيع العقد بحضور كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة سالم الهندي، والمدير التنفيذي للشؤون الفنية في القاهرة أسامة رشدي، حيث تم التقاط الصور التذكارية التي وثّقت لحظة انضمام وائل جسار رسميًا إلى كوكبة نجوم “روتانا”.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن الشركة: “وقعت مجموعة روتانا للموسيقى عقدًا فنيًا مع النجم وائل جسار لتقديم أعمال غنائية وموسيقية جديدة تليق بتاريخه الفني، وتحمل في مضمونها رؤية تطويرية تهدف إلى الارتقاء بالأغنية العربية.”

وأضاف البيان أن بنود العقد تشمل كافة الجوانب المتعلقة بإنتاج وإصدار الأغاني الجديدة، ضمن خطة استراتيجية فنية تتماشى مع تطلعات السوق العربي.

وائل جسار: التعاون سيثمر عن أعمال قوية

من جانبه، عبّر وائل جسار عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع “روتانا”، مؤكدًا أنها واحدة من كبرى الشركات الموسيقية في العالم العربي وأكثرها تأثيرًا على الساحة الفنية.

وقال جسار في تصريح رسمي: “هذا التعاون سيُثمر بلا شك عن أعمال قوية تضاف إلى مسيرتي الغنائية، وتليق بجمهوري العزيز في كل أنحاء الوطن العربي.”

كما كشف عن أنه بدأ بالفعل تسجيل مجموعة من الأغاني الجديدة، لتكون باكورة هذا التعاون المنتظر، على أن يتم الإعلان عن أولى الإصدارات قريبًا.

روتانا تواصل استراتيجيتها مع النجوم الكبار

ويأتي هذا التعاقد في إطار خطة روتانا التوسعية لتجديد التعاون مع نجوم الصف الأول، وإطلاق إنتاجات موسيقية نوعية تعكس التطور الفني والتقني وتعيد للأغنية العربية مكانتها، مع التأكيد على دعم الأصوات التي تحمل تاريخًا فنيًا راسخًا مثل وائل جسار.