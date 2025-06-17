شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح الشرنوبى يستقبل عزاء نجله بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل الموسيقار صلاح الشرنوبى عزاء نجله محمد، اليوم الثلاثاء، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، والذى رحل عن عالمنا أول أمس الأحد.

وشارك فى تشييع جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبى كل من: الفنان محمد الشرنوبي، والشاعر والسيناريست د. مدحت العدل، كما شارك في تشييع الجنازة الشاعر فوزى إبراهيم وكيل جمعية الملحنين والمؤلفين والمنتج مصطفى محسن جابر وأقارب الفقيد وعائلته.

جاء ذلك بعدما أعلن الفنان محمد الشرنوبى، عبر حسابه على "إنستجرام"، وفاة ابن عمه المهندس محمد صلاح الشرنوبي، ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي، وذلك في منشور عبر خاصية القصص القصيرة.

وكتب محمد الشرنوبي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي، ونجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي".