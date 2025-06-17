شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء يتنافسون في دويتوهات غنائية مع وجوه صاعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الوسط الغنائي حاليًا حالة من النشاط الفني اللافت في تقديم الدويتوهات الغنائية، حيث يتعاون عدد من نجوم الغناء في أعمال غنائية مشتركة تضيف تنوعًا للمشهد الموسيقي.

وكان النجم تامر حسني قد افتتح هذا الاتجاه مؤخرًا بعدد من الدويتوهات الغنائية التي جمعته بكل من المطرب السوري الشامي، ورضا البحري، وكزبرة، وعلي فتح الله، في تجارب تجمع بين الإبداع الشبابي والطاقة الفنية المتجددة.

ومن المنتظر أن يشهد ألبوم النجم رامي جمال المرتقب دويتوهات جديدة، أبرزها مع المطرب حمزة نمرة، والمطرب التونسي نوردو، في تعاونات تُعد مفاجأة لجمهوره، ومن المتوقع أن تُحدث صدى واسعاً فور طرحها.

وفي سياق متصل، يستعد الفنان هاني حسن الأسمر لإطلاق أغنية بعنوان "أغلى من عينيّا"، وهي عمل غنائي يجمعه بصوت والده الراحل، نجم الأغنية الشعبية حسن الأسمر، الذي كان قد سجّلها قبل وفاته. وتحمل الأغنية رسالة حب ووفاء، وتجمع بين صوتي الأب والابن في لحظة غنائية مؤثرة تمزج بين الحنين والأصالة والحداثة، لتكون تجربة فنية ووجدانية استثنائية.

كما يجهز الفنان المغربي محمد الريفي، نجم برنامج "إكس فاكتور"، لطرح أغنيته الجديدة "حقودي" باللهجة المصرية، في دويتو يجمعه بالمطرب عمر الكروان، وذلك بالتعاون مع الموزع الموسيقي زيزو فاروق.