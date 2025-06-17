انتقام غموض وأكشن… ياسر جلال يكشف وجهًا آخر للعدالة

يعود الممثّل المصريّ ياسر جلال إلى جمهوره بمشروع دراميّ جديد يحمل عنوان “للعدالة وجه آخر”، من المقرّر عرضه خلال موسم الشّتاء المقبل، ضمن ما يُعرف بدراما “الأوف سيزون”، وهي الأعمال الّتي تُعرض خارج السّباق الرّمضانيّ. ويأتي هذا العمل المرتقب بعد تأجيله من العام الماضي بسبب انشغال جلال بتصوير الجزء الثّاني من مسلسل “جودر” الّذي حاز نجاحًا ملحوظًا.

المسلسل يتكوّن من خمس عشرة حلقة فقط، في تجربة تواكب الاتّجاه الجديد نحو الأعمال القصيرة ذات الإيقاع المكثّف الّتي باتت تستهوي المشاهد العربيّ الباحث عن دراما مشوّقة وسريعة الوتيرة. ويُراهن صاغة “للعدالة وجه آخر” على تقديم حبكة دراميّة مشدودة وغنية بالأحداث، إذ تدور القصّة في إطار من الإثارة والتّشويق، ولا تخلو من مشاهد الأكشن الّتي تبرز حسن الأداء وتجذب فئة واسعة من المشاهدين.

ويشارك ياسر جلال البطولة عدد من الأسماء في الدّراما المصريّة، وهم محمّد علاء، أروى جودة، نوران ماجد، إلى جانب نخبة من الممثّلين الّذين سيضفون زخمًا على الأحداث بأدائهم المتقن وتنوّع أدوارهم.

المسلسل من إخراج محمّد يحيى مورو الّذي يُعرف بحسّه البصريّ المميّز وقدرته على خلق أجواء دراميّة متماسكة. أمّا السّيناريو فهو من توقيع الكاتب عمرو الدّالي، المعروف بأعماله الّتي تمزج بين العمق والجرأة، وتتناول قضايا إنسانيّة واجتماعيّة بأسلوب مشوّق.

“للعدالة وجه آخر” يُعدّ خطوة جديدة في مسيرة ياسر جلال الّذي أصبح من الأسماء الرّاسخة على السّاحة الدّرامية العربيّة، بفضل اختياراته المتأنّية وأدائه القويّ. ويترقّب الجمهور هذا العمل بفارغ الصّبر، خاصّة أنّه يجمع بين التّرفيه والإثارة في قالب دراميّ محكم.