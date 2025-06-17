بالصّور- بين الأبيض والفيروزيّ… كيت تكتب سطرًا جديدًا في حكاية ديانا الخالدة

أشادت أميرة ويلز كيت ميدلتون بجمال الأميرة ديانا في احتفاليّة “تروبينغ ذا كلر”، مرتديةً فستانًا أبيض وفيروزيًّا مذهلًا من تصميم المصمّم المفضّل للأميرة الراحلة، مُعيدةً بذلك إلى الأذهان إحدى أكثر إطلالاتها الّتي لا تُنسى في أوائل التّسعينات.

سارع متابعو العائلة المالكة إلى مقارنة إطلالة كيت الأنيقة بتصميم من كاثرين ووكر المُصمّمة خصّيصًا لها الّتي تشبه إلى حدّ كبير ما ارتدته والدة الأمير وليام خلال زيارتها الرّسميّة إلى نيودلهي عام ١٩٩٢.

تميّزت كلتا الإطلالتَين لوحة الألوان البيضاء والفيروزيّة النّاصعة نفسها والتّصميم الأنيق، مُستحضرةً الأناقة الخالدة الّتي ميّزت أسلوب ديانا.

كانت دار أزياء “ووكر” الخيار الأمثل للأميرة ديانا، وقد حذت كيت حذوها في السّنوات الأخيرة، إذ إنّها تُطلّ بانتظام بقطع مُصمّمة خصّيصًا لها من العلامة البريطانيّة.

إنّ ارتباط المصمّمة الدّائم بالعائلة المالكة وجماليّاتها الأنيقة يجعلها خيارًا طبيعيًّا لكيت.

لم يتوقّف التّكريم البصريّ عند الملابس. في تفصيلٍ أسعد محبّي العائلة المالكة، اختارت كيت أيضًا إكسسوارًا ملكيًّا عزيزًا عبارة عن أقراط اللؤلؤ البحرينيّة المتدلّية الّتي أهداها حاكم البحرّين للأميرة إليزابيث آنذاك عام ١٩٤٧ كهديّة زفاف.

أصبحت هذه المجوهرات الّتي تتميّز بحلقة مرصّعة بالألماس وتنتهي بلؤلؤتَين بحرينيّتَين، رمزًا لاستمراريّة التّراث الملكيّ عبر الأجيال.

كانت ديانا أوّل من ارتدى هذه الأقراط بعد الملكة، إذ استعارتها عام ١٩٨٢ – وبعد عام أصبحت هي نفسها عروسًا ملكيّة.

ارتدت كيت أقراط اللؤلؤ عدّة مرّات منذ وفاة الملكة إليزابيث الثّانية عام ٢٠٢٢، ممّا يُشير إلى الاحترام الشّخصيّ والتّقاليد الملكيّة.

فُسِّرت الإشارة إلى كلٍّ من ديانا والملكة الرّاحلة على نطاق واسع على أنّها لفتة مقصودة، صُممت للتّأكيد على دور أميرة ويلز كجسر بين ماضي الملكيّة ومستقبلها.