شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تكريمات لـ أحمد حلمي في النصف الأول من 2025 آخرهم بمهرجان الدار البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

شهد النصف الأول من عام 2025، تكريم النجم أحمد حلمي في 3 محافل دولية، أولها كان في افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان هوليوود للفيلم العربى، حيث حصد الفنان أحمد حلمى، جائزة الإنجاز، فيما تلى التكريم تكريم ثان في مالمو بالسويد ضمن فعاليات افتتاح الدورة الـ15 من مهرجان مالمو للسينما العربية، حيث سلمه التكريم المخرج محمد قبلاوي رئيس المهرجان وسط حضور كبير لصناع السينما العربية.

بينما جاء التكريم الثالث من المغرب من خلال مهرجان الدار البيضاء، حيث كرم مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي النجم أحمد حلمي، ضمن فعاليات دورته السادسة، وتسلم التكريم من فاطمة النوالى رئيس المهرجان.



أحمد حلمي بمهرجان الدار البيضاء



أحمد حلمي بمهرجان الدار البيضاء



أحمد حلمي بمهرجان الدار البيضاء



شيري عادل ودارين في جلسة أحمد حلمي بمهرجان الدار البيضاء



أحمد حلمي بمهرجان الدار البيضاء



فاطمة نوالي رئيس مهرجان الدار البيضاء



أحمد حلمي بمهرجان الدار البيضاء



أحمد حلمي وفاطمة نوالي بمهرجان الدار البيضاء



جلسة حلمي في بحضور باسم سمرة والكاتب حسن أبو العلا بمهرجان الدار البيضاء

وشهد مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي جلسة نقاشية مع النجم أحمد حلمي بعد تكريمه بالمهرجان، ويأتي هذا التكريم تقديرًا للمسيرة الفنية المتميزة للفنان أحمد حلمي، الذي كان له حضور لافت في مجالات السينما والتليفزيون والمسرح، رغم انطلاقته المهنية في مجالات بعيدة عن التمثيل إذ بدأ مهندسا للديكور، ثم مخرجًا لبرامج الأطفال، فمذيعا في برنامج "دربكة" ثم "لعب عيال" عام 1998.

اتجه حلمي بعد ذلك إلى عالم التمثيل، وحقق أولى خطواته فيه من خلال فيلم "عبود على الحدود" (1999) للمخرج شريف عرفة، إلى جانب الراحل علاء ولي الدين والفنان كريم عبد العزيز. وقد شكل هذا الفيلم نقطة تحول محورية في مسيرته، إذ لفت الأنظار بأدائه الكوميدي المتميز.

توالت بعد ذلك مشاركات حلمي السينمائية في عدد من الأعمال البارزة، منها: "ليه خلتني أحبك" و"الناظر" (2000)، عمر 2000، السلم والثعبان و"إسعاف 55" و"رحلة حب" (2001)، إضافة إلى أفلام "ميدو مشاكل " و "بلبل حيران" و"صنع في مصر"، أما أحدث أعماله السينمائية فكان فيلم "واحد تاني" (2022).