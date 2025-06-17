شكرا لقرائتكم خبر عن هدى الإتربي تنتهى من تصوير مشاهدها في فيلم بيج رامي مع رامز جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة هدي الإتربي من تصوير كل مشاهدها في فيلم بيج رامى الذي تشارك في بطولته مع الفنان رامز جلال مؤكدة خلال تصريحات لـ"الخليج 365" سعادتها بالمشاركة خلال هذا الفيلم، وأضافت أنها ورغم امتلاك أكثر من تجربة ناجحة في عالم الدراما بأعمال تشارك فيها وتحقق نجاحًا كبيرًا، إلا أن السينما لها مذاق خاص.



الفنانة هدي الإتربى

وأضافت أن الفيلم تجربة مميزة، ودورها به مختلف عما قدمته من قبل.

فيلم بيج رامي من بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور ونسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعا خلال فترة التصوير والفيلم من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وتدور الأحداث في إطار كوميدى كعادة أفلام رامز جلال.



الفنانة هدي الإتربى

آخر أعمال هدى الإتربى فى السينما، فيلم "شمس" الذى تم عرضه فى شهر سبتمبر من عام 2023، وقدم فيه دور البطولة إلى جانب عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، خالد الصاوي، أحمد بدير، محمد سليمان وعلاء مرسي، معالجة درامية طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتى وإخراج معوض اسماعيل.

شاركت هدى الإتربى فى دراما رمضان 2025، خلال مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبوسريع، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، زينب العبد، فاتن سعيد، لمى كتكت، وأميرة الشريف. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.