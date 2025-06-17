شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعب 456 يثير الجدل في تريلر جديد لمسلسل Squid Game 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة نتفليكس، عن تريلر جديد للموسم الثالث لمسلسل Squid Game والمقرر عرضه في 27 يونيو المقبل عبر المنصة، حيث ظهر بشكل لافت في التريلر اللاعب رقم 456 الذي يقوم بدوره الممثل لي جونج جاي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، أثار اللاعب رقم 456 الكثير من التساؤلات في التريلر الجديد، وهي هل عاد إلى اللعبة بعد فوزه الكبير ليُسقط القائمين عليها، ويمنع استمرارها؟ ام هل سيُقاتل لإنقاذ أرواحٍ معه في اللعبة، مهما رغبوا في الاستمرار؟ وكيف ستكون حياته بعد كل ما شهده؟

وأصدرت نتفليكس عرضًا تشويقيًا آخر للموسم الثالث والأخير، يُلمح إلى ألعاب جديدة، بما في ذلك حبل قفز مميت، بالإضافة إلى سونغ جي هون ببدلة رسمية وهو يلتقي على ما يبدو بالرجل الرئيسي، وتلمح نتفليكس قائلةً: "استكمالاً للأحداث المشوقة في الموسم الثاني، يُعيد الموسم الثالث جي هون (اللاعب 456) إلى قلب الألعاب الوحشي، عازماً على تفكيكها نهائيًا.



