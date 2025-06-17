ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة العراقية رحمة رياض الأنظار بصور مميزة برفقة ابنتها عالية، ظهرتا فيها وسط أجواء مرحة في ساحة ألعاب مفتوحة، تعكس لحظات عائلية عفوية ومليئة بالحب.

ونشرت رحمة الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، وأرفقتها بتعليق أعربت فيه عن امتنانها لوجود ابنتها وقالت فيه: "فراولتي كل شي حلو بحياتي.. وإنتوا شنو الشي الحلو بحياتكم؟".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشور رحمة، وأعربوا عن محبتهم الكبيرة لها، كما انهالت عليها التعليات المليئة بالمحبة والدعوات بأن يحفظ الله لها عائلتها.

كانت هذه تفاصيل خبر رحمة رياض تستمتع بلحظات عائلية دافئة مع ابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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