سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد ابنها حمزة.. وملامحه نسخة عنها!

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، بعيد ميلاد ابنها حمزة بطريقة لافتة.

وشاركت سلاف متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو وثقت فيها اجواء الاحتفال.

وظهرت سلاف في مقطع فيديو برفقة ابنها حمزة، وهي تحتفل بعيد ميلاده في أحد المطاعم، وتغني له متمنية له عيدا سعيدا.

وأرفقت سلاف المنشور بتعليق لافت أعربت فيه عن حبها الكبير له قائلة: "لما الخالق بيخلق روح جوا روح … شو في أعظم وشو في أغلى وأحلى ياحمزه الروح".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشور سلاف، وأشاروا إلى الشبه الكبير بملامح ابنها حمزة مع ملامحها، كما حرصوا على توجيه التهنئة له بعيد ميلاده.

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