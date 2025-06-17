تطور جديد في حالة عبدالله الرويشد بعد رحلة علاجه الطويلة في ألمانيا

ميرنا وليد - بيروت - أنهى الفنان الكويتي عبدالله الرويشد رحلة علاجية جديدة في ألمانيا، وعاد مؤخرًا إلى الكويت بعد نحو شهرين من تلقي العلاج الطبيعي المكثف، الذي بدأه في نيسان/أبريل الماضي لتحسين حالته الصحية.

وأكد الفنان أحمد الرويشد، إين شقيق عبدالله الرويشد، في تصريحات لصحيفة الراي الكويتية، أن حالة "سفير الأغنية الخليجية" شهدت تحسنًا واضحًا خلال الفترة الماضية، لكنه لا يزال بحاجة إلى وقت إضافي للتعافي الكامل. وأضاف أن الفريق الطبي في ألمانيا وضع خطة علاجية مدروسة تتناسب مع وضعه الصحي، معربًا عن أمله في تحسن الحالة بشكل أكبر مع مرور الوقت.

وكان الرويشد قد تعرّض لجلطة دماغية في شباط/فبراير 2024، استدعت نقله إلى ألمانيا، حيث أمضى هناك 7 أشهر للعلاج، قبل أن يعود إلى الكويت في تشرين الأول/أكتوبر، ثم يغادر مجددًا في نيسان/ أبريل 2025 لمتابعة حالته الصحية والخضوع لفحوص طبية دقيقة.