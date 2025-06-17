شكرا لقرائتكم خبر عن 40 عامًا على فيلم محطة الأنس.. كوميديا بين سمير غانم وسعيد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الثلاثاء، 40 عامًا على عرض الفيلم الكوميدى "محطة الأنس"، حيث عرض لأول مرة في 17 يونيو 1985، والفيلم من بطولة سمير غانم ويونس شلبى وسعيد صالح وإبراهيم نصر ولبلبة وسهير توفيق وفاطمة التابعى وسيف الله المختار وتأليف ماهر إبراهيم وإخراج حسن إبراهيم.

والفيلم الكوميدى محطة الأنس للنجم الراحل سمير غانم، عند عرضه كل مرة على التليفزيون يشاهده العديد ويضحكون على المواقف الكوميديا في الفيلم بين سمير غانم وسعيد صالح خاصة أن الفيلم يحتوى على العديد من المواقف الكوميدية، وخصوصًا كلمة "إنتو يا بتوع البنزينة" لسيف الله المختار التي تم ترددها خلال أحداث الفيلم.

وتدور الأحداث حول رمضان وهو صاحب محطة بنزين على الطريق الصحراوى ويهوى التلحين ويتطلع لمقابله مطرب كبير ويقوم باستخدام المسامير لتعطيل السيارات المارة كى يقوم بإصلاحها، تتعطل سيارة سحر وهى فى طريقها للموعد، يقوم الميكانيكى فؤاد صديق رمضان بالتعرف على سحر.

ويعجب رمضان بسحر وتبادله نفس المشاعر، تتم مقابلة وحيد ويعجب بياسمين شقيقة رمضان التى جاءت من الإسكندرية كى ترعى أخاها فى الصحراء، ويتفقان على الزواج يتفق رمضان وسحر على الزواج وعندما يتوصل شقيقها وعمها إلى مكانها للانتقام منها، يفاجآن بما حققته ويتغير موقفهما ويباركان الزواج.