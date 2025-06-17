شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج 28 Years Later يؤكد عدم ظهور كيليان مورفى فى الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت الشائعات عن مشاركة النجم العالمى كيليان مورفي سيشارك فى فيلم 28 Years Later الذى سيطرح الأسبوع المقبل، وسيؤدى دوره جيم، ساعي البريد بالدراجة.

من المقرر أن يكون فيلم 28 Years Later أول فيلم من ثلاثية أفلام جديدة ضمن هذه السلسلة، سيتبعه فيلم Years Later: The Bone Temple 28 في يناير 2026، من إخراج نيا داكوستا، ومن المقرر أن يليه فيلم ثالث لم يكشف عن اسم بعد.

في أبريل الماضى، اشار المخرج العالمى دانى بويل وكأنه يؤكد أن مورفي سيظهر في مرحلة ما من الثلاثية، لكنه أضاف: "كما هو الحال مع كل الأشياء الجميلة في الحياة، قد تضطر إلى الانتظار قليلًا حتى يظهر".

ومن ثم أكد بويل قائلًا: "سيظهر مورفى في الجزء الثاني، ولا يجب أن أكشف الكثير".