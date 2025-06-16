أكّدت الكاتبة اللبنانيّة، كلوديا مارشيليان، في لقاء خاصّ جمعها بالممثّلة اللبنانيّة كارين رزق الله، أمام كاميرا “الخليج 365”، أنّها لم تُظهر إمكانيّات كارين الّتي تعاونت معها في عدّة أعمال دراميّة بل استعانت بتلك الإمكانيّات. (http://www.instagram.com/p/DK9TkhYsoLK/)
وأشارت كلوديا، إلى أنّ هناك دائمًا شيئًا مشتركًا بين الكاتب والممثّل، خصوصًا عندما يُنفّذ النصّ كما يتمنّاه الكاتب ويحبّه.
وتمنّت كلوديا، أن يجمعها مع كارين عمل جديد قريبًا.
وعن سؤال حول ما إذا كانت تخاف من غياب الدّعم الإنتاجيّ للدّراما، أكّدت كلوديا بثقة: “أنا لا أخاف من شيء مطلقًا”.
وأضافت أنّ العودة ستكون للدّراما اللبنانيّة الّتي لها “فقدة كبيرة” وهذا أمر واضح وملموس، إذ ترك غيابها فراغًا كبيرًا بشهادة الجميع.
كما لفتت إلى أنّ الحروب والمآسي، أوّل ما تُوقفه هو الفنّ، لكنّه يعود لاحقًا لينطلق من جديد.
نذكر أنّ كلوديا مارشيليان، كُوفِئت بجائزة تكريميّة خلال حفل كازينو لبنان لتكريم روّاد الدّراما اللبنانيّة وهو تقدير جاء نتيجة مساهماتها الفاعلة في تطوير الدّراما اللبنانيّة ونجاح أعمالها.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- كلوديا مارشيليان لـ “الخليج 365”: “الدراما اللبنانية إلها فقدة كتير” وهذا ما قالته عن كارين رزق الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.