حين يكتب الحب فصلاً جديدًا لمعتصم النهار في مصر… معلومات تكشف لأول مرّة

أعلن الممثّل السّوريّ معتصم النّهار تعاقده رسميًّا على بطولة أوّل فيلم سينمائيّ له في مصر بعنوان “حين يكتب الحبّ”.

بهذه المناسبة، نشر معتصم عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام” صورة جمعته بمنتج العمل نايف عبد الله، خلال توقيعه عقد عمل جديد مع الشّركة، متمنّيًا أن يتِمّ تقديم شيء جديدٍ ويحترم المشاهد.

فيلم “حين يكتب الحبّ”، اجتماعيّ رومنسيّ يشارك معتصم النهار في بطولته باقة من الممثّلين أبرزهم: سوسن بدر وأحمد الفيشاوي وغيرهما وهو من تأليف سُجى الخليفات وإخراج محمّد هاني.

نذكر أنّ معتصم النّهار، يعيش حالة من النّشاط الفنّيّ في مصر، إذ كشف، في لقاء سابق مع “الخليج 365”، أنه تعاقد على عمل مصري جديد سيشارك فيه قريباً. كما علمنا عبارة عن مسلسل بعنوان” أنا أنت.. أنت مش أنا”.

ولفت معتصم، إلى أنّ العمل مميّز جدًّا، يتألّف من خمس عشر حلقة، مشيرًا إلى أنّ فكرته لم تُطلق في الوطن العربيّ حتّى اليوم.

وأضاف أنّ منتج العمل شخص محترف وسينمائيّ وهو من كتابة ورشة كتابة، على أن يتِمّ تصويره في مصر.

يُذكر أنّ معتصم النّهار، قدّم أداءً مميّزًا هذا العام في مسلسل “نَفَس” الّذي عُرض خلال شهر رمضان المبارك وشاركت في بطولة العمل الممثّلة دانييلّا رحمة والممثّل عابد فهد وهو من إنتاج شركة “الصّبّاح” وإخراج إيلي السّمعان.