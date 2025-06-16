رسالة غير معلنة بين شام وأصالة… والدموع تترجم الحكاية

تميَّز الافتتاح الرّسميّ للفرع الثّاني من عيادة شام الذّهبيّ ابنة الفنّانة أصالة نصري، في قطر بلحظات مؤثّرة وبحضور باقة من المشاهير.

بهذه المناسبة، أكدت شام الّتي لم تستطع أن تتمالك عن البكاء، خلال كلمتها في الافتتاح أنّها أرادت بكلّ ما أنجزته في حياتها أن تحقّق حلم والدتها أصالة، شاكرةً محبّة قطر وأهلها الّذين احتضنوا عيادتها ودعموها.

وأوضحت شام في لقاء مع “إي تي بالعربي” أنّ فترة التّحضير للعيادة الجديدة كانت صعبة على مختلف الأصعدة، وأنّها لا تفتتح مجرد عيادة بل توسّع عائلتها، لذا تهتمّ بكلّ تفصيل في عملها.

من جهتها، أكّدت أصالة أنّ شام تمثّل قصّة كفاح تُشبه قصّتها، مشيدةً بإصرارها وعزيمتها على الإنجاز وكشفت أنّها لطالما كانت تخاف من أن تكون أُمًّا لفتاة، لكنّها حرصت على أن ترسم لابنتها مسارًا معيّنًا ورسالة لمستقبلها، مؤكّدة أنّ شام فاقت توقّعاتها وأنّها منبهرة بكلّ ما تقوم به.

يُذكر أن أصالة احتفلت بافتتاح عيادة ابنتها بأداء أغنية من ألبومها الجديد بعنوان “كلام فارغ” عبّرت عن قوّة المرأة وقدرتها على الإنجاز.

وقد حضر الافتتاح نخبة من النّجوم الّتي حرصت على دعم شام، من بينها الإعلاميّة رضوى الشّربيني، الممثّلة مي عمر والممثّل أحمد زاهر وزوجته وابنته ليلى، إلى جانب باقة كبيرة من المُحبّين.