شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يتعاقد مع "روتانا" لتقديم مشاريع غنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم المطرب اللبناني وائل جسار، لشركة "روتانا" وتم إعلان التعاقد معهم بهدف تقديم مشاريع غنائية جديدة خلال المرحلة المقبلة تليق بتاريخهم الفني.

ووقع الفنان وائل جسار، عقدا فنيا لاستكمال مسيرة تعاونات جديدة مع نجوم لهم قاعدة جماهيرية كبيرة، وتم التقاط الصور التذكارية التي توثق لحظة توقيع وائل جسار، عقب انتهاء المفاوضات التي جرت بينهم.



وائل جسار بعد التوقيع

هذا وطرح وائل جسار مؤخراً، أغنية بعنوان "100 إحساس جديد"، من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام، والميكساج والماسترينج خالد سند.

وكان قد طرح وائل جسار أغنية بعنوان "كل وعد" وهي من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساچ وماستر وسام عبد المنعم.

وطرح جسار قبلها أغنية رومانسية بعنوان "حد يحينى"، على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

وطرح أيضًا أغنية بعنوان "لو تخاصمني" على موقع يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات وألحان لؤى الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيي أغنية تحمل اسم "أنا مش مصدق"، على يوتيوب والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.