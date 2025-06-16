شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح دباح إن شاء الله.. أحمد العوضي يتعاقد على فيلم جديد من بطولته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنان أحمد العوضى على فيلم جديد من بطولته يحمل اسم (البوب)، من إنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي، وعلق العوضي عبر صفحته على فيس بوك بقوله: "نجاح دباح إن شاء الله بفضل ربنا وبدعم إخواتي الغاليين".



العوضى يعلن عن فيلم البوب

وقدم النجم أحمد العوضى، في رمضان الماضى مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.