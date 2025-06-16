شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المالكي: آمال ماهر راجعة بقوة وألبومها "يجنن" وبشارك فيه بأغنيتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر الغنائي أحمد المالكي عن تعاونه مع النجمة آمال ماهر في ألبومها الجديد "حاجة غير" الذى تعمل على وضع اللمسات الأخيرة عليه لإطلاقه قريبًا، حيث يقدم المالكى فى الألبوم أغنيتين جديدتين من كلماته.

وأوضح أحمد المالكي في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الأغنية الأولى تحمل عنوان "إتراضيت"، وهي من ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، أما الأغنية الثانية فهي بعنوان "مضمونة"، من ألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف.

وأعرب المالكي عن حماسه الكبير لهذا التعاون، قائلاً: "بوعد الناس إن الأغاني هتبقى حلوة جدًا، والألبوم كله بشكل عام يجنن"، مشيرًا إلى أن آمال ماهر تعود بقوة من خلال هذا الألبوم المنتظر.

وكشف المنتج محسن جابر، عن سر نصيحته للفنانة آمال ماهر، موضحًا أنه نصحها في بداياتها بعدم الإكثار من أداء أغاني أم كلثوم، والتركيز على بناء شخصيتها الفنية الخاصة بها، حتى تتمكن من تقديم لون غنائي مميز يميزها عن غيرها، قائلًا: "الإكثار من غنائها لأم كلثوم كان سيأخرها كثيرًا وكانت في البداية وأنا لحقتها، ونصيحتي لها جعلتها نجمة بلونها الخاص".

وأوضح محسن جابر، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بعض الفنانين الذين ركزوا على أداء أغاني كوكب الشرق واجهوا صعوبة في تكوين هويتهم المستقلة، مشيرًا إلى أن المطربة فاتن الحناوي، التي كانت تملك صوتًا أقوى من شقيقتها ميادة الحناوي، لم تستطع الخروج من عباءة أم كلثوم، مما جعل الجمهور يطالبها دائمًا بأداء أغانيها فقط، مما أثر على مسيرتها الخاص.

يذكر أن آخر أعمال أحمد المالكى هى أغنية "حلال فيك" للنجم تامر حسنى، وتعتبر هذه الأغنية هى الرابعة من ضمن ألبومه الجديد "لينا ميعاد"، ومن ألحان والمطرب رامى جمال، وتووزيع الموسيقى أحمد عبد السلام.