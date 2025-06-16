شكرا لقرائتكم خبر عن الصواريخ كانت فوقنا.. إلهام شاهين تكشف تفاصيل ليلة صعبة من بغداد للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

طمأنت النجمة إلهام شاهين جمهورها في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، حيث وصلت لمصر بصحبة الإعلامية هالة سرحان، قادمة من مطار البصرة، وأكدت إلهام شاهين أنها بخير والحمد لله، وأنها سافرت بصحبة هالة سرحان من بغداد إلى البصرة لمدة 6 ساعات، مضيفة: "كانت الصواريخ تمر من فوقنا على بعد 10 كيلو"، ولكن الحمد لله مر الأمر على خير.

ووجهت إلهام شاهين الشكر للدكتورة نبراس المعموري، على حسن ضيافتها مؤكدة أنها حرصت على التواجد معهما في الرحلة من بغداد إلى البصرة وتعود مرة أخرى إلى بغداد بعد أن تطمئن عليهما، وأوضحت إلهام شاهين أن رحلتهما كانت مؤمنة وكان معهما سيارات للحراسة وأن الأمور سارت بخير وعادا لمصر والحمد لله.

ووصلت النجمة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان إلى مصر، وذلك عن طريق مطار البصرة، بعدما شاركت متابعيها فيديو مع الإعلامية هالة سرحان عبر حسابها على إنستجرام، وهما في المطار فى طريقهما إلى القاهرة، بعد تعذر عودتهما لمصر بسبب حرب إسرائيل وإيران، حيث تم فتح مطار البصرة الذى يبعد عن بغداد مقر إقامتهما 6 ساعات.

وقالت إلهام شاهين: "في طريقنا إلى القاهرة واللى بيهون الرحلة صديقة العمر هالة سرحان ودخلت في وصلة هزار وضحك مع هالة سرحان بسبب حديثها الكثير، وقالت هالة لها "سبينى أكلم وأقول حاجه قولتى كل الكلام".

وكانت وجهت الفنانة إلهام شاهين، الشكر للسفير المصري في العراق على مجهوداته وتواصله الدائم معها للاطمئنان على وضعها هي والإعلامية هالة سرحان، بعد تعذر رجوعهما لمصر من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، مؤكدة أن السفير يتابعها لحظة بلحظة للمساعدة في العودة لمصر مع أول فرصة لفتح المجال الجوي.

وكان قد تعذر رجوع إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث شاركت إلهام شاهين في المهرجان الدولى للمرأة الإعلامية فى دورته الرابعة عشرة.