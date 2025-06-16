شكرا لقرائتكم خبر عن عمره 17 سنة وأطول منها.. بريتني سبيرز تشارك الجمهور صورة مع ابنها والان مع تفاصيل الخبر

نشرت بريتني سبيرز، صورة سيلفي نادرة مع ابنها جايدن، الذي أصبح الآن يفوقها طولًا، وشاركت المغنية الأمريكية، البالغة من العمر 43 عامًا، صورة ومقطع فيديو لها مع ابنها البالغ من العمر 17 عامًا، جايدن، عبر حسابها على موقع إنستجرام.

الصورة، التي تم التقاطها في المنزل بعد ذهابهما إلى الكنيسة معًا، أظهرت جايدن وهو يفوق والدته طولًا، بينما كانا يقفان بالقرب من بعضهما البعض من أجل التقاط الصورة، بالإضافة إلى ذلك، نشرت بريتني سبيرز أيضًا مقطع فيديو قصير لهما وهما يقفان في نفس المكان، وكشفت أنهما ذهبا إلى الكنيسة اليوم.



بريتني سبيرز وابنها

جدير بالذكر أنه إلي جانب جايدن، "سبيرز" أمٌّ لابنها شون بريستون، البالغ من العمر 19 عامًا، وتتشارك أيضًا في طفليها مع زوجها السابق، كيفن فيدرلاين، البالغ من العمر 47 عامًا.

وكان الزوجان، اللذان التقيا للمرة الأولى في ملهى ليلي في هوليوود، قد تزوجا في عام 2004 لكنهما فسخا زواجهما في عام 2007، وجايدن وبريستون يعيشان مع والدهما، فيدرلاين، وزوجته، فيكتوريا برينس، وطفليهما، بيتون وجوردان، في هاواي منذ عام 2003.

وعلى جانب آخر، كشف موقع "ديلي ميل" - في وقت سابق - عن هروب النجمة بريتني سبيرز، من قصرها قبل انتشار الحرائق بسرعة في أجزاء من لوس أنجلوس، وهو القصر المقدر بـ 7.4 مليون دولار أمريكي، حيث اضطرت لأخلاء قصرها خوفًا من الحريق.