شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي بعد عودة إلهام شاهين وهالة سرحان: شكرًا للعراق شعبًا وحكومة والان مع تفاصيل الخبر

طمأن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الجمهور على النجمة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان، مؤكدًا أنهما وصلا بالسلامة إلى مصر وذلك عن طريق مطار البصرة.

ووجه الدكتور أشرف زكي الشكر للعراق ولشعبها وحكومتها ولرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والسفير المصري أحمد سمير حلمي، سفير مصر في العراق ونقيب الفنانين العراقيين دكتور جبار جودي على اهتمامهم ودعهم لإلهام وهالة حتى وصلتا إلى مصر.

وكان قد وجّه نقباء المهن الفنية واتحاد الفنانين العرب، نقيب السينمائيين ورئيس اتحاد الفنانين العرب مسعد فودة، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، ورئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز، الشكر للدكتور جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين، ونائب رئيس اتحاد الفنانين العرب على سرعة تواصله مع النجمة إلهام شاهين والإعلامية الكبيرة الدكتورة هالة سرحان في فندق إقامتهما بالعاصمة العراقية بغداد، بعد تعذّر عودتهما من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، وقبل عودتهما لمصر

وعبّر النقباء الثلاثة عن تقديرهم لموقف الدكتور جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين، لموقفه الداعم دائمًا للفنانين المصريين، ولقائه بالفنانة إلهام شاهين والإعلامية الدكتورة هالة سرحان واطمئنانه عليهما، ومتابعته للموقف حتى عودتهما إلى أرض الوطن بسلام.