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نشر موقع ديدلاين تقريرًا صحفيًا حول لقاء الممثل آل باتشينو بالبابا المنتخب حديثا ليو الرابع عشر في الفاتيكان، والتقى باتشينو بالبابا بصحبة أندريا إيرفولينو، المنتج الإيطالي منتج فيلم Maserati: The Brothers، وهو فيلم عن السيرة الذاتية لعائلة مازيراتي الإيطالية الأسطورية من بطولة آل باتشينو وأنتوني هوبكنز وآندي جارسيا.



آل باتشينو يلتقي بابا الفاتيكان



آل باتشينو يلتقي البابا ليو الرابع عشر



آل باتشينو يلتقي البابا ليو الرابع عشر بالفاتيكان



آل باتشينو يلتقي البابا ليو الرابع عشر بالفاتيكان



آل باتشينو يلتقي البابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان

آل باتشينو أحد أهم نجوم هوليود، حيث حفر اسمه بأحرف من الذهب طوال مسيرته الفنية المميزة الذي طالما أبدع فيها بأهم الأدوار منذ بزوغ نجمه في سبعينيات القرن الماضى، وحتى الآن، حيث تمكن ابن صقلية من تجسيد مختلف ألوان الأدوار بموهبة فريدة نال عليها استحسان الجمهور وعشق نجوم السينما قبل الجمهور العادي ممن يعتبرونه مدرسة مختلفة فى التمثيل.

اسمه الكامل هو ألفريدو جيمس باتشينو.

وُلد الممثل الشهير في عام 1940 في مدينة نيويورك لأبويين هاجرا لأمريكا من إيطاليا وتحديداً من صقلية.

ترك باتشينو الدراسة بعمر السابعة عشرة.

فاز عام 1993 بجائزة الأوسكار لدوره في فلم Scent of a Woman.

معجبٌ كبير بشكسبير وبالأوبرا.

لم يتزوج آل باتشينو مطلقًا ولكن له ابناء من علاقات لم تنتهي للزواج الرسمي.

ثروته اقتربت من 150 مليون دولار.

لم يتمكن من إمساك غضبه، مثلما ظهر في بداياته حينما امتنع عن حضور حفل الأوسكار رغم ترشيحه كأفضل ممثل مساعد عن دوره في "الأب الروحي"، وذلك بحجة عدم ترشيحه عن الدور الرئيسي.