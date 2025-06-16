أزمة “هولوغرام عبد الحليم” تتصاعد في موازين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال أزمة إعلان مهرجان موازين – إيقاعات العالم في المغرب عن إقامة حفل “هولوغرام” للفنان الراحل عبد الحليم حافظ ضمن فعاليات دورته العشرين، تتفاعل وتثير جدلاً واسعًا على أكثر من مستوى، بعدما تحوّلت إلى خلاف قانوني وفني علني بين إدارة المهرجان وشركة بريطانية تدّعي ملكية المشروع.

البداية كانت مع اعتراض علني من نجل شقيق “العندليب الأسمر”، الذي هدّد باتخاذ إجراءات قانونية في حال أصرّت إدارة المهرجان على إقامة الحفل، معتبرًا أنه لم يتم أخذ الموافقات من العائلة. لكن إدارة المهرجان ردّت ببيان أكدت فيه حصولها على كل التراخيص الرسمية من الجهات المعنية، مشيرة إلى أن التحضيرات قائمة بحسب الجدول.

وفي تطوّر لافت، دخلت شركة بريطانية على خط الأزمة، معلنةً أنها الجهة الأصلية المُخطّطة لإقامة هذا العرض، ومتّهمة إدارة “موازين” باستبعادها بشكل مفاجئ رغم ما وصفته بالتفاهمات المبدئية السابقة.

وردّت إدارة المهرجان ببيان كشفت فيه تفاصيل التعاون مع الشركة، موضحة أن الأخيرة قدّمت عرضًا فنيًا أوليًا في بداية العام 2025، تضمن فكرة تقديم حفل هولوغرام لعبد الحليم حافظ، وهو ما تفاعلت معه إدارة المهرجان بإيجابية أولية، خصصت على إثرها ميزانية بلغت 400 ألف يورو دعماً للمشروع، استنادًا إلى افتراض أن الشركة مغربية أو تعمل بإدارة مغربية.

لكن مع مرور الوقت، اكتشف المهرجان أن الشركة مسجلة قانونيًا في لندن وليست مغربية، بل تضم شخصًا من أصول مغربية فقط، مما دفعهم إلى إعادة النظر في الاتفاق، لكون الدعم الفني والمالي الوطني موجّه بالدرجة الأولى إلى الكفاءات والمؤسسات المغربية.

من أبرز نقاط الخلاف أيضًا، إصرار الشركة على إقامة العرض داخل المسرح الكبير بالرباط، وهو فضاء لم يُفتتح رسميًا حتى الآن، ويحتاج لقرار رسمي من جهات عليا لفتحه أمام الجمهور. وعليه، عرضت إدارة المهرجان بدائل مثل مسرح محمد الخامس أو منصة السويسي، لكن الشركة رفضتها، معتبرة أنها لا تستوفي الشروط التقنية المعقّدة للعرض الهولوغرامي.

أما عن حقوق استخدام صورة وصوت عبد الحليم حافظ، فقالت الشركة إنها تملكها بموجب اتفاق رسمي مع ورثة الفنان الراحل، فيما تؤكد إدارة “موازين” أنها حصلت على الترخيص من المنتج محسن جابر، مدير شركة صوت الفن، المالكة للأرشيف الأصلي لأعمال عبد الحليم.

وفي خضم هذا النزاع، أوضحت إدارة المهرجان أن فكرة تقديم عروض “هولوغرام” لنجوم الطرب العربي ليست جديدة، بل هي ضمن رؤية فنية بدأت منذ الدورة الماضية، مع تجربة حفل “هولوغرام أم كلثوم”، وتهدف إلى تكريم رموز الغناء العربي في كل دورة، حيث يأتي عبد الحليم حافظ ضمن هذا المسار، على أن تمتد التجربة لاحقًا لتشمل أسماء مثل وردة الجزائرية وفريد الأطرش.

أزمة تتسع رقعتها بين المسائل الفنية، القانونية، والحقوقية، وتنتظر توضيحًا نهائيًا قبل موعد الحفل المرتقب في ختام “موازين” نهاية هذا الشهر.