أولاد عمرو دياب يحتفلون بعيد الأب.. رسائل مؤثرة وصور نادرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل أبناء النجم المصري عمرو دياب بعيد الأب عبر صفحاتهم الخاصة على تطبيق “إنستغرام”، حيث شاركوا الجمهور مجموعة من الصور النادرة التي توثّق علاقتهم القريبة بوالدهم.

ونشرت جنا دياب صورة عفوية تُظهر تشابك يدها مع يد والدها، وأرفقتها بعبارة “عيد أب سعيد”، كما شاركت صورة قديمة تجمعها بوالدها وشقيقيها التوأم عبد الله وكنزي في مرحلة الطفولة، وبدت من خلالها علاقة “الهضبة” بأولاده مميزة ودافئة.

من جهتها، نشرت كنزي عبر خاصية “الستوريز” صورة عائلية برفقة والدها وشقيقيها، وظهرت بإطلالة جذابة تشبه بشكل كبير ملامح والدتها، بينما بدا عبد الله كأنه نسخة مصغّرة عن والده، وأرفقت الصورة بإيموجي قلب أحمر.

بدوره، شارك عبد الله صورة من الطفولة تجمعه بوالده، ظهر فيها الشبه الكبير بينهما، وأرفقها بتهنئة مؤثرة لوالده بمناسبة عيد الأب.

وفي سياق متصل، كشفت جنا عن تسجيلها أغنية جديدة تحت إشراف مباشر من والدها عمرو دياب، إذ نشرت مقطع فيديو وصورًا من داخل أحد الاستوديوهات خلال عملية التسجيل، ظهر فيها الهضبة جالسًا إلى جانبها وهو يمنحها توجيهات ونصائح فنية، بحضور الموزّع الموسيقي أسامة الهندي.

هذا الظهور المفاجئ للهضبة أثار حماسة المتابعين، الذين عبّروا عن رغبتهم في رؤية عمل غنائي مشترك بين الأب وابنته في الفترة المقبلة، خصوصًا أن جنا سبق أن أظهرت موهبة فنية لافتة في تجاربها السابقة.